Почему мужчина не делает комплименты: эксперт назвала 5 неожиданных причин
Отсутствие комплиментов часто заставляет женщин сомневаться в собственной привлекательности. Однако, как утверждает эксперт по сексуальности, причина обычно кроется не во внешности партнерши, а в особенностях поведения и воспитания мужчины.
Консультант по вопросам сексуальности и автор книг Регина Хеккерт утверждает, что отсутствие комплиментов может влиять на отношения гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. То, что в повседневной жизни кажется мелочью, на самом деле затрагивает важную человеческую потребность — чувствовать, что тебя замечают и ценят. Если женщина долгое время не слышит добрых слов и похвалы, она нередко начинает искать проблему в себе.
Мысли вроде «Он больше не считает меня привлекательной?» или «Может быть, я уже не такая красивая?» постепенно могут превратиться в устойчивую внутреннюю неуверенность. Однако, по мнению Хеккерт, такие выводы обычно не соответствуют действительности. Комплименты не являются объективным показателем любви или привлекательности. Гораздо чаще они отражают уровень уверенности человека в себе и его способность выражать свои чувства.
Эксперт объясняет, что каждый человек выражает любовь и внимание так, как его научили с детства. Одним легко говорить комплименты и слова восхищения, другим же трудно подобрать нужные слова. Проблема в том, что человеческий мозг часто воспринимает молчание партнера как нечто личное. В результате отсутствие слов начинает казаться признаком охлаждения чувств, хотя на самом деле для этого может не быть никаких оснований.
5 причин, почему мужчины не говорят комплименты
По словам Регины Хеккерт, понимание этих причин помогает трезво оценить ситуацию и перестать автоматически связывать ее со своей внешностью.
1. Неуверенность в себе. Как ни парадоксально, некоторые мужчины не делают комплименты именно потому, что чувствуют себя неуверенно. По словам эксперта, они боятся сказать что-то неуместное, показаться банальными или быть неправильно понятыми. Особенно это касается мужчин, которым сложно говорить о чувствах. Поэтому они выбирают молчание как более безопасный вариант. Чаще всего это говорит не о безразличии, а о внутренней скованности.
2. Они этому никогда не учились. Многие мужчины выросли в семьях, где эмоции редко выражались открыто. Похвала, восхищение и разговоры о чувствах не были привычной частью повседневной жизни. То, чего человек не видел в детстве, ему значительно сложнее использовать во взрослой жизни. Поэтому для некоторых мужчин умение делать комплименты — это навык, который приходится осваивать уже в зрелом возрасте.
3. Привычка в длительных отношениях. Хеккерт отмечает, что со временем привлекательность партнера начинает восприниматься как нечто само собой разумеющееся.
То, что в начале отношений активно замечалось и озвучивалось, постепенно становится привычным. Это вовсе не означает, что женщина стала менее красивой или менее любимой. Просто партнер перестает так часто говорить об этом вслух.
4. Любовь выражается иначе. Не для всех мужчин слова являются главным способом проявления любви. Некоторые выражают чувства поступками: заботятся, помогают, берут на себя ответственность, решают бытовые проблемы и остаются надежной опорой. Для них именно это является доказательством любви.
Трудности возникают тогда, когда женщина не воспринимает такое поведение как проявление внимания, поскольку для нее гораздо важнее именно слова.
5. Мужчины недооценивают значение комплиментов. По мнению эксперта, многие мужчины просто не осознают, какое большое значение даже простой комплимент может иметь для эмоционального состояния партнерши. То, что мужчине кажется незначительной мелочью, для женщины зачастую обладает огромной эмоциональной ценностью. Если человек этого не понимает, у него просто не возникает мотивации менять свое поведение.
Отсутствие комплиментов не означает, что вы стали менее привлекательной
Регина Хеккерт подчеркивает, что самое важное — понять одну вещь: отсутствие комплиментов далеко не всегда означает, что человек перестал считать вас привлекательной. Тем не менее многие женщины попадают в ловушку самокритики. Они начинают чаще сравнивать себя с другими, искать недостатки во внешности и негативно воспринимать даже нейтральные ситуации. Постепенно возникает замкнутый круг, который разрушает не только самооценку, но и сами отношения.
Неуверенность меняет поведение человека: он становится более ранимым, замыкается в себе или постоянно ищет подтверждения собственной ценности. Это создает дополнительное давление на партнера и может еще сильнее увеличить эмоциональную дистанцию. «Полезнее спрашивать себя не "Что со мной не так?", а "Какова динамика этой ситуации?"» — советует эксперт. Такой подход помогает отказаться от самообвинений и лучше понять происходящее.
Что делать, если вам не хватает внимания
По словам Хеккерт, не стоит ждать, что партнер сам догадается о ваших переживаниях. Самое важное — открыто говорить о своих потребностях, но без обвинений. Вместо фразы «Ты никогда не делаешь мне комплиментов» гораздо эффективнее сказать: «Я заметила, что комплименты для меня очень важны, и мне было бы приятно их слышать». Так человек ясно сообщает о своих чувствах, не вынуждая партнера оправдываться.
Эксперт также советует обратить внимание на то, как партнер проявляет любовь в повседневной жизни. Возможно, многие знаки внимания остаются незамеченными лишь потому, что они не соответствуют вашим ожиданиям.
Еще один важный аспект — здоровая самооценка. «Человек, который сам считает себя привлекательным и ценным, гораздо меньше зависит от внешнего одобрения», — объясняет Хеккерт. В таком случае комплименты становятся приятным дополнением, а не главным источником уверенности в себе.
Она также отмечает, что отношения часто работают по принципу зеркала. Люди, которые сами регулярно выражают партнеру благодарность, уважение и восхищение, с большей вероятностью получают такое же отношение в ответ. Речь идет не о притворстве, а о сознательном формировании культуры признательности и уважения в отношениях.