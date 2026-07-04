Почему мужчина не делает комплименты: эксперт назвала 5 неожиданных причин

1. Неуверенность в себе. Как ни парадоксально, некоторые мужчины не делают комплименты именно потому, что чувствуют себя неуверенно. По словам эксперта, они боятся сказать что-то неуместное, показаться банальными или быть неправильно понятыми. Особенно это касается мужчин, которым сложно говорить о чувствах. Поэтому они выбирают молчание как более безопасный вариант. Чаще всего это говорит не о безразличии, а о внутренней скованности.