Не попадитесь на уловки! Узнайте, как с вашего банковского счета незаметно исчезают десятки евро

«Нередко, например, терминал в ресторане предлагает выбрать, платить в местной валюте или в евро. Если вы позволяете терминалу самостоятельно выполнить конвертацию, продавец или его банк обычно взимает комиссию в размере 4–10 % от суммы покупки. Это значительно больше, чем комиссия за конвертацию, которую обычно применяют банки Латвии и Эстонии — как правило, от 0 до 2 %», — объясняет Мааринг.