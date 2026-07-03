Не попадитесь на уловки! Узнайте, как с вашего банковского счета незаметно исчезают десятки евро
При оплате банковской картой или снятии наличных во время путешествия реальные расходы нередко становятся известны только после получения выписки по счету. Невыгодный курс обмена валюты и скрытые комиссии могут значительно увеличить стоимость покупок.
Представитель направления повседневных банковских услуг для частных клиентов банка Coop Pank Моника Мааринг объясняет, на что стоит обратить внимание, чтобы отпуск не оказался неожиданно дорогим.
Хотя расчеты банковской картой стали привычными почти по всей Европе, все еще есть страны и регионы, где наличные играют важную роль. Например, Черногория, популярное туристическое направление, не входит ни в Европейский союз, ни в еврозону, однако использует евро в качестве основной валюты. При этом там по-прежнему широко распространены расчеты наличными.
Похожая ситуация наблюдается и в Германии: за пределами Берлина и Мюнхена во многих местах до сих пор может быть сложно расплатиться банковской картой. По словам Мааринг, предварительная подготовка поможет избежать ситуаций, когда невозможно получить необходимую услугу или совершить запланированную покупку.
Хотя наличные можно взять с собой еще до поездки, достаточно удобно и зачастую выгодно снять их в банкоматах как в Европе, так и в других странах мира. Многие банки предлагают тарифы, позволяющие снимать наличные без дополнительной комиссии.
Однако следует учитывать, что даже если ваш банк не берет комиссию за снятие наличных, за границей владелец банкомата часто взимает собственную плату за обслуживание. Обычно ее размер отображается на экране банкомата непосредственно перед подтверждением операции. Если комиссия кажется слишком высокой, от операции можно отказаться.
Стоит попробовать банкоматы разных местных банков, поскольку размер комиссий может отличаться. Во многих странах наряду с банковскими банкоматами работают устройства, принадлежащие специализированным компаниям, занимающимся выдачей наличных. Их комиссии, как правило, еще выше.
Скрытые комиссии при обмене валюты могут значительно увеличить расходы в поездке
Путешествуя в страны, где используется другая валюта, следует обращать внимание как на курс обмена, так и на комиссию за конвертацию.
«Проще всего путешествовать по странам еврозоны — можно взять с собой наличные евро, а при оплате картой не придется беспокоиться о комиссиях за конвертацию валюты», — говорит руководитель направления повседневных банковских услуг для частных клиентов Coop Pank Моника Мааринг.
В Европейском союзе есть шесть стран, где евро не является официальной валютой: Швеция, Дания, Румыния, Чехия, Венгрия и Польша. В зависимости от банка и выбранного тарифного плана при оплате, например, дирхамами, долларами США или польскими злотыми может взиматься дополнительная комиссия за конвертацию в размере 1–2 %.
«Если недельное семейное путешествие, включая проживание, местный транспорт, питание и сувениры, обходится примерно в 2000 евро, то одна только комиссия за обмен валюты может составить 20–40 евро», — подчеркивает Мааринг.
Поэтому перед поездкой стоит заранее выяснить, какие комиссии применяет ваш банк, и по возможности выбрать решение, позволяющее расплачиваться картой без дополнительных расходов на конвертацию. Кроме того, при оплате картой рекомендуется выбирать расчеты в местной валюте, а не в евро.
«Нередко, например, терминал в ресторане предлагает выбрать, платить в местной валюте или в евро. Если вы позволяете терминалу самостоятельно выполнить конвертацию, продавец или его банк обычно взимает комиссию в размере 4–10 % от суммы покупки. Это значительно больше, чем комиссия за конвертацию, которую обычно применяют банки Латвии и Эстонии — как правило, от 0 до 2 %», — объясняет Мааринг.
По ее словам, того же принципа следует придерживаться и при снятии наличных в банкоматах. Если выбирать снятие денег или оплату в местной валюте, курс обмена по банковской карте обычно оказывается очень близким к официальному курсу центрального банка.
Храните деньги безопасно и распределяйте риски
Даже если в стране назначения чаще всего рассчитываются наличными, неразумно носить с собой всю сумму, предназначенную для поездки.
«Если расходы в путешествии велики и вы не хотите хранить деньги в гостиничном сейфе, наличные можно снимать постепенно в банкоматах надежных местных банков. В таком случае, конечно, нужно учитывать комиссии, однако риск потерять сразу все деньги будет значительно ниже», — говорит Мааринг.
Она рекомендует соблюдать и другие меры безопасности. При оплате банковской картой не стоит позволять обслуживающему персоналу уносить карту в другое помещение, поскольку существует риск копирования данных карты.
Во время путешествия также рекомендуется хранить платежные средства отдельно.
«Разные банковские карты и наличные желательно распределить между кошельком, карманами и попутчиками, чтобы в случае кражи не потерять все сразу», — советует Мааринг.
Для оплаты расходов в поездке можно использовать отдельный банковский счет с отдельной платежной картой. Для такой карты желательно установить собственные лимиты на операции.
Помимо физической карты можно оформить и виртуальную карту, добавив ее в цифровой кошелек (wallet) на смартфоне. Виртуальной картой можно пользоваться сразу после ее создания, что обеспечит запасной способ оплаты и снизит риск остаться без доступа к деньгам за границей.
Планируя путешествие, рекомендуется заранее выяснить, какие комиссии взимают банки страны назначения, выгоднее ли брать наличные с собой или снимать их на месте, а также в каких случаях предпочтительнее пользоваться банковской картой. Не менее важно заранее позаботиться и о безопасности платежей.