Почему в Латвии пенсия у двух людей с похожей зарплатой может отличаться
На первый взгляд кажется логичным: если два человека много лет получали примерно одинаковую зарплату, то и пенсия у них должна быть почти одинаковой. Но в Латвии это не всегда так.
Право на пенсию по старости в Латвии есть у людей, которые достигли установленного пенсионного возраста и имеют необходимый страховой стаж. В 2026 году пенсионный возраст составляет 65 лет, а минимальный страховой стаж для назначения пенсии — 20 лет. Досрочно пенсию можно запросить за два года до обычного пенсионного возраста, если страховой стаж составляет не менее 30 лет.
Главный принцип такой: пенсия рассчитывается не по «зарплате на бумаге» в разговорном смысле, а по пенсионному капиталу человека. Этот капитал формируется из зарегистрированных социальных страховых взносов. Государственное агентство социального страхования (VSAA) указывает, что при прогнозе будущей пенсии учитываются данные о стаже и приравненных к нему периодах до 31 декабря 1995 года, а с 1996 года — фактически уплаченные социальные взносы в первый пенсионный уровень.
Одинаковая зарплата — не всегда одинаковые взносы
Первая причина различий — не всякая зарплата одинаково отражается в пенсионной системе. Если два человека формально зарабатывали похожие суммы, но у одного все годы были официальные взносы с полной зарплаты, а у другого были периоды «конверта», неполной ставки, простоя, безработицы или работы по такой форме, где взносы были меньше, пенсионный капитал будет разным.
Для пенсии важно не то, что человек «примерно получал», а то, с какой суммы были сделаны взносы и были ли они зарегистрированы. Именно поэтому люди с похожей реальной зарплатой могут в итоге увидеть разный расчет в VSAA.
Большую роль играет стаж
Вторая причина — страховой стаж. Два человека могли иметь похожую зарплату в последние 10 или 15 лет, но один до этого работал официально почти всю жизнь, а другой имел перерывы. В итоге у первого будет больше страхового стажа и, как правило, более высокий пенсионный капитал.
Особенно важны периоды до 1996 года. Для людей, у которых был стаж до 1996 года, при расчете учитывается так называемый начальный капитал. VSAA объясняет, что он рассчитывается с учетом полных лет страхового стажа до 1995 года включительно и средней страховой зарплаты человека за период с 1996 по 1999 год.
Важен не только размер зарплаты, но и когда она была
Пенсионный капитал в Латвии не просто суммируется механически. Он актуализируется — то есть пересчитывается с учетом установленных индексов. VSAA указывает, что капитал, зарегистрированный на счете человека, актуализируется с учетом ежегодных индексов страховых взносов.
Поэтому значение имеет не только то, сколько человек зарабатывал, но и в какие годы он это делал. У двух людей может быть похожая средняя зарплата, но разная структура трудовой биографии: один зарабатывал больше в одни годы, второй — в другие. В пенсионном расчете это может дать разный результат.
Возраст выхода на пенсию тоже влияет на сумму
Еще один важный фактор — возраст, в котором человек оформляет пенсию. В формуле расчета используется показатель G — это период в годах, на который с года назначения пенсии планируется выплата пенсии. Чем позже человек выходит на пенсию, тем меньше этот расчетный период и тем выше может быть месячная сумма при том же пенсионном капитале.
Формула для человека, чей стаж начинается после 1 января 1996 года, выглядит так: P = K / G : 12, где P — месячная пенсия, K — пенсионный капитал, а G — расчетный период выплаты пенсии. Для людей со стажем до 1996 года в формуле также учитывается начальный капитал.
Второй пенсионный уровень может изменить итоговую сумму
На размер дохода в старости влияет и второй пенсионный уровень. Накопления второго уровня инвестируются на финансовых рынках, поэтому их стоимость может как расти, так и снижаться. Министерство благосостояния отмечало, что доходы в старости формируются из накопленного пенсионного капитала первого и второго уровней, а фондированная часть является значимой частью будущей пенсии.
Когда человек выходит на пенсию, он может выбрать, как использовать накопления второго уровня. Один может присоединить их к первому пенсионному уровню, другой — выбрать другой вариант получения. Это тоже может привести к различиям между людьми, которые внешне имели похожую зарплату.
Индексация тоже может быть разной
После назначения пенсии ее размер может меняться из-за индексации. В последние годы при индексации учитывался не только рост цен, но и страховой стаж: чем больше стаж, тем больший индекс мог применяться и тем больше мог быть прирост пенсии. VSAA прямо указывало, что при индексации применяются разные индексы в зависимости от накопленного страхового стажа.