Почему в Латвии пенсия у двух людей с похожей зарплатой может отличаться

Еще один важный фактор — возраст, в котором человек оформляет пенсию. В формуле расчета используется показатель G — это период в годах, на который с года назначения пенсии планируется выплата пенсии. Чем позже человек выходит на пенсию, тем меньше этот расчетный период и тем выше может быть месячная сумма при том же пенсионном капитале.