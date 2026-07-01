Почему в Латвии кандидаты игнорируют даже хорошие предложения о работе
Сегодня объявления о работе содержат больше информации, чем когда-либо. Работодатели рассказывают о корпоративной культуре, бонусах, обязанностях, требованиях и возможностях карьерного роста. Логика кажется простой: чем больше информации, тем легче привлечь подходящих кандидатов.
Однако многие работодатели по-прежнему сталкиваются с одной и той же проблемой. Несмотря на то что вакансии становятся все более подробными, количество откликов не всегда растет. Возникает вопрос: действительно ли работодатели делают акцент на той информации, которая важна соискателям?
Одна из причин может заключаться в том, что работодатели и кандидаты смотрят на одно и то же объявление по-разному. Создавая вакансию, компания стремится как можно полнее представить должность и организацию. Соискатель же в первую очередь хочет понять, соответствует ли предложение его потребностям и ожиданиям.
«Большой объем информации сам по себе не делает вакансию более привлекательной. Обычно кандидаты ищут ответы лишь на несколько ключевых вопросов, которые влияют на их решение откликнуться. Если эта информация не бросается в глаза или теряется среди множества деталей, даже очень подробное объявление может остаться без внимания», — говорит руководитель по работе с клиентами BIURO Байба Розентале.
Согласно исследованию, проведенному BIURO, зарплата — лишь один из факторов, который люди учитывают при выборе работы. Не менее важны четко сформулированные обязанности, приемлемое расстояние до рабочего места, условия труда и баланс между работой и личной жизнью.
Однако работодатели далеко не всегда делают акцент именно на этих аспектах. Нередко основное внимание уделяется истории компании, ее ценностям или длинному списку требований, тогда как практическая информация о повседневной работе остается на втором плане.
Это не означает, что кандидатов не интересует сама компания. Но прежде всего они хотят понять, подходит ли им конкретная работа с учетом их ожиданий и жизненной ситуации. И лишь затем обращают внимание на дополнительную информацию.
Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что чем больше информации в вакансии, тем она конкурентоспособнее. На практике соискатели не сравнивают объявления по их объему. Они ищут понятные сигналы, которые позволяют быстро решить, стоит ли подавать заявку.
То же касается и опыта после трудоустройства. Исследование показывает, что удовлетворенность работой во многом зависит от четко определенных обязанностей, приемлемого времени в пути до работы и хороших отношений с коллегами. Эти факторы не всегда наиболее заметны в тексте вакансии, но именно они во многом определяют, насколько комфортно человек чувствует себя на новом месте.
Для работодателей это хороший повод задуматься: успешная вакансия — не обязательно та, в которой больше всего информации. Гораздо важнее ясно показать то, что действительно имеет значение для кандидатов при принятии решения.
Поэтому перед публикацией следующей вакансии стоит задать себе простой вопрос: мы рассказываем все, что хотим сообщить сами, или действительно выделяем то, что соискатели хотят узнать в первую очередь?