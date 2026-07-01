Почему в Латвии кандидаты игнорируют даже хорошие предложения о работе

«Большой объем информации сам по себе не делает вакансию более привлекательной. Обычно кандидаты ищут ответы лишь на несколько ключевых вопросов, которые влияют на их решение откликнуться. Если эта информация не бросается в глаза или теряется среди множества деталей, даже очень подробное объявление может остаться без внимания», — говорит руководитель по работе с клиентами BIURO Байба Розентале.