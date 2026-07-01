Рижан проинформировали, что у некоторых из них с 1 июля вырастет плата за жилье
С 1 июля в Риге вступил в силу новый порядок расчета арендной платы за муниципальное жилье. Как сообщает самоуправление, его цель — обеспечить единые, прозрачные и справедливые принципы определения размера аренды для всех категорий муниципальных квартир.
Однако, в связи с этими изменениями у части жителей могут увеличиться ежемесячные расходы на жилье. Поэтому самоуправление призывает заранее оценить свои возможности по оплате жилья и при необходимости воспользоваться предусмотренной поддержкой. При этом Рижская социальная служба не устанавливает размер арендной платы, а оценивает материальное положение домохозяйства и принимает решение о предоставлении жилищного пособия.
Жилищное пособие — это финансовая поддержка, предназначенная для покрытия расходов на жилье, включая арендную плату, обслуживание дома, отопление, электроэнергию, воду, вывоз мусора и другие коммунальные услуги. Решение о назначении пособия принимается после оценки доходов и расходов домохозяйства.
Куда обращаться
В Рижскую социальную службу необходимо подать заявление и заполнить декларацию о доходах и материальном положении.
Заявление можно подать:
- по электронной почте soc@riga.lv, подписав его квалифицированной электронной подписью;
- через портал Latvija.gov.lv, используя e-adrese;
- лично (время и место приема можно уточнить по информационному телефону Риги 80001201);
- по почте, отправив документы в Рижскую социальную службу по адресу: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010.
Необходимые документы
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется при подаче);
- заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами домохозяйства;
- справка работодателя о заработной плате за последние три полных календарных месяца для каждого работающего члена домохозяйства, если необходимая информация отсутствует в банковских выписках;
- справка о доходах от хозяйственной деятельности за последние три полных календарных месяца для каждого самозанятого члена домохозяйства;
- выписки по всем банковским счетам или счетам почтовой платежной системы всех членов домохозяйства за последние три полных календарных месяца с указанием движения денежных средств и остатка на начало и конец периода;
- документы, подтверждающие нерегулярные доходы и полученные выплаты за последние 12 календарных месяцев;
- документы, подтверждающие расходы на жилье за предыдущий или текущий месяц, необходимые для расчета жилищного пособия, а также документы, подтверждающие право пользования жильем, если они отсутствуют в распоряжении социальной службы.
Надо знать
- Размер пособия индивидуален и рассчитывается по установленной государством формуле с учетом доходов домохозяйства и расходов на жилье.
- При рассмотрении заявления оценивается также материальное положение человека, включая наличие недвижимости и накоплений.
- Рижская социальная служба перечисляет пособие поставщику услуг, управляющей компании либо на банковский счет заявителя.
Подать заявление на получение жилищного пособия в Риге может человек или домохозяйство, фактически проживающее и задекларированное на территории Риги, если ему требуется помощь в оплате жилья. Право на получение пособия оценивает Рижская социальная служба.
За пособием также может обратиться арендатор жилья, предъявив договор аренды.
Решение о предоставлении пособия должно быть принято в течение одного месяца после подачи заявления. Выплата назначается с того месяца, в котором принято соответствующее решение.
О любых изменениях в составе семьи или домохозяйства (например, если кто-то устроился на работу, изменились доходы или состав семьи) необходимо сообщить в Рижскую социальную службу.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что с 1 июля в Риге существенно увеличат пособия для одной категории жителей.