Рижан проинформировали, что у некоторых из них с 1 июля вырастет плата за жилье

Однако, в связи с этими изменениями у части жителей могут увеличиться ежемесячные расходы на жилье. Поэтому самоуправление призывает заранее оценить свои возможности по оплате жилья и при необходимости воспользоваться предусмотренной поддержкой. При этом Рижская социальная служба не устанавливает размер арендной платы, а оценивает материальное положение домохозяйства и принимает решение о предоставлении жилищного пособия.