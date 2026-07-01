Новый сбор за посылки уже действует: Omniva отвечает на главные вопросы покупателей
С 1 июля в Латвии вступили в силу новые правила для посылок из стран вне Евросоюза. Теперь за товары стоимостью до 150 евро взимается импортная пошлина, и у покупателей возникло немало вопросов. В Omniva разъяснили, кого коснутся изменения и как будет работать новая система.
С 1 июля на все посылки низкой стоимости, заказанные из третьих стран, будет распространяться введенная Европейской комиссией импортная пошлина в размере 3 евро.
Посылками низкой стоимости считаются отправления, стоимость которых не превышает 150 евро. Для посылок дороже 150 евро таможенные пошлины применялись и раньше, а их размер зависит от вида товара.
Новая импортная пошлина составляет 3 евро за каждую категорию товаров.
«Это означает, что если вы закажете три пары брюк, импортная пошлина составит 3 евро. А если вы закажете брюки, триммер для травы и половник для супа, импортная пошлина составит 9 евро, поскольку эти товары относятся к трем разным категориям», — объясняет коммерческий директор Omniva Свен Кукемелкс.
Импортная пошлина касается только товаров, приобретенных напрямую из третьих стран. Если интернет-магазин находится за пределами Европейского союза, но товары отправляются со склада на территории ЕС или через посредника в ЕС, они уже прошли таможенное оформление, и дополнительную импортную пошлину платить не нужно. Импортная пошлина также не распространяется на подарки, которые одно частное лицо отправляет другому частному лицу.
На какие страны распространяется новая импортная пошлина?
Третьими странами считаются все государства, которые не являются членами Европейского союза. Поэтому новая импортная пошлина распространяется на товары, заказанные, например, из Китая, США, Великобритании, Норвегии и Швейцарии.
Как оплачивается импортная пошлина?
На крупных платформах электронной коммерции импортная пошлина оплачивается уже при оформлении заказа. Интернет-магазин и Omniva от имени клиента обеспечивают таможенное оформление и оплату импортной пошлины, поэтому клиентам Omniva в Латвии не нужно делать дополнительные платежи или предпринимать какие-либо другие действия.
Будет ли импортная пошлина видна как отдельная позиция при оформлении покупки или будет включена в цену товара?
Продавец или интернет-магазин сам может выбрать, как показывать эту плату. Она может быть указана отдельной строкой при оформлении покупки или уже включена в цену товара.
Как сообщают покупатели, например, на платфоме Temu уже видно, что стоимость некоторые позиций поднялась примерно на 3 евро.
Что будет, если заказ был сделан до 1 июля, интернет-магазин импортную пошлину не взял, но посылку доставят после 1 июля?
В случае крупных платформ электронной коммерции импортную пошлину покрывает сама платформа. Поэтому если до 1 июля при оформлении заказа импортная пошлина не была взыскана, ее не придется платить и в том случае, если посылку доставят после 1 июля.
Увеличит ли новая импортная пошлина срок доставки посылок из третьих стран?
Нет. Поскольку импортная пошлина оплачивается уже при оформлении заказа, а таможенное оформление обеспечивает интернет-магазин совместно с Omniva, срок доставки не изменится.
Вернут ли импортную пошлину, если я решу вернуть товар?
Если интернет-магазин принимает возврат товара и возвращает сумму покупки, импортная пошлина не возвращается.
Как избежать мошенников?
Введение новой импортной пошлины может привести к росту числа случаев мошенничества, когда злоумышленники используют названия Службы государственных доходов или компаний доставки, чтобы выманить деньги. Чтобы защитить себя:
- если вы уже оплатили импортную пошлину при оформлении покупки, в Латвии повторно платить ее не нужно;
- не совершайте платежи на сайтах с незнакомыми интернет-адресами;
- Omniva не звонит клиентам с просьбой задекларировать посылку или оплатить импортную пошлину;
- никогда не вводите PIN-коды или другую личную информацию по просьбе во время телефонного разговора.
С 1 июля в Латвии вступает в силу ряд изменений, которые затронут как обычных жителей, так и семьи с детьми, пациентов, арендаторов муниципального жилья, перевозчиков, предпринимателей и владельцев домашних животных. Otkrito.lv рассказывает главное, что нужно знать жителям Латвии в июле.