Новый сбор за посылки уже действует: Omniva отвечает на главные вопросы покупателей

Импортная пошлина касается только товаров, приобретенных напрямую из третьих стран. Если интернет-магазин находится за пределами Европейского союза, но товары отправляются со склада на территории ЕС или через посредника в ЕС, они уже прошли таможенное оформление, и дополнительную импортную пошлину платить не нужно. Импортная пошлина также не распространяется на подарки, которые одно частное лицо отправляет другому частному лицу.