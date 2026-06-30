Пирог с ягодами на кефире: простой летний рецепт без сложного теста

Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухие ингредиенты в жидкую основу и перемешайте до однородности. Тесто должно получиться густым, но текучим — примерно как хорошая густая сметана. Если оно кажется слишком жидким, добавьте еще немного муки.