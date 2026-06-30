Пирог с ягодами на кефире: простой летний рецепт без сложного теста
Летом совсем не хочется долго стоять у плиты, но именно летом чаще всего появляется желание испечь что-то домашнее — с клубникой, черникой, малиной, смородиной или любыми другими ягодами, которые есть под рукой. Для такого случая идеально подходит пирог на кефире.
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл
- яйца — 2 шт.
- сахар — 150 г
- мука — 250–280 г
- сливочное масло — 70 г
- разрыхлитель — 10 г
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- соль — щепотка
- ягоды — 250-300 г
- крахмал — 1 ст. л.
- сахарная пудра — для подачи
Как приготовить:
Сначала достаньте кефир и яйца из холодильника, чтобы они немного согрелись до комнатной температуры. Так тесто получится более однородным, а пирог лучше поднимется.
Сливочное масло растопите и дайте ему немного остыть. Оно должно быть жидким, но не горячим.
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Не обязательно добиваться густой пены — достаточно, чтобы масса стала светлее, а сахар начал растворяться.
Влейте кефир и растопленное сливочное масло, затем перемешайте венчиком.
Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухие ингредиенты в жидкую основу и перемешайте до однородности. Тесто должно получиться густым, но текучим — примерно как хорошая густая сметана. Если оно кажется слишком жидким, добавьте еще немного муки.
Ягоды аккуратно промойте и обсушите. Если используете замороженные ягоды, полностью размораживать их не нужно, иначе они дадут слишком много сока. Обваляйте ягоды в ложке крахмала — это поможет удержать лишнюю влагу, и пирог не станет мокрым внутри.
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом или застелите пергаментом. Вылейте в нее тесто, сверху равномерно распределите ягоды. Часть ягод можно слегка утопить в тесто, а часть оставить на поверхности.
Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-45 минут. Точное время зависит от духовки и размера формы. Готовность проверьте деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.
После выпечки дайте пирогу постоять в форме 10-15 минут, затем переложите на тарелку. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.