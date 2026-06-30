Отпуск не дают в удобное время: какие права есть у работника в Латвии
Лето — время, когда отпуск хотят почти все. Но что делать, если работник просит конкретные даты, а работодатель отвечает: «В это время нельзя»? В Латвии право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантировано законом, однако это не означает, что сотрудник всегда может сам выбрать любые удобные дни.
Согласно Закону о труде, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее четырех календарных недель. Праздничные дни в этот срок не включаются. Это подтверждает и Государственная инспекция труда.
При этом время отпуска определяется не только желанием работника. По статье 150 Закона о труде ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется каждый год в определенное время — по соглашению между работником и работодателем или в соответствии с графиком отпусков.
Это значит, что сотрудник может попросить отпуск в удобные для себя даты, но работодатель не обязан автоматически соглашаться. Он должен по возможности учитывать пожелания работника, однако окончательное решение зависит и от нормальной работы предприятия. Как разъясняет LV portāls, работодатель может отказать в отпуске в конкретное время, если, например, сотрудника некем заменить или его отсутствие нарушит непрерывную работу компании.
Если на предприятии составляется график отпусков, он должен быть согласован заранее. Работников с ним должны ознакомить, а сам график должен быть доступен каждому сотруднику. Но и в этом случае работодатель при планировании должен по возможности учитывать пожелания работников.
Однако есть категории работников, чьи пожелания имеют особую силу. Ежегодный оплачиваемый отпуск летом или в другое выбранное время должен предоставляться работникам младше 18 лет, работникам, у которых есть ребенок до трех лет, а также работникам, воспитывающим ребенка с инвалидностью до 18 лет.
Отдельное правило действует и для женщин перед отпуском по беременности и родам или сразу после него: ежегодный отпуск должен быть предоставлен независимо от того, сколько времени женщина проработала у конкретного работодателя.
Отпуск можно делить на части, но одна из частей в текущем году должна быть не короче двух непрерывных календарных недель. Это правило нужно для того, чтобы работник действительно получил полноценный период отдыха, а не использовал весь отпуск отдельными короткими днями.
Перенос части отпуска на следующий год возможен только в исключительных случаях — если полный отпуск в текущем году может серьезно нарушить нормальную работу предприятия. Но для этого требуется письменное согласие работника, и как минимум две непрерывные календарные недели отпуска в текущем году все равно должны быть использованы.