Отпуск не дают в удобное время: какие права есть у работника в Латвии

Это значит, что сотрудник может попросить отпуск в удобные для себя даты, но работодатель не обязан автоматически соглашаться. Он должен по возможности учитывать пожелания работника, однако окончательное решение зависит и от нормальной работы предприятия. Как разъясняет LV portāls, работодатель может отказать в отпуске в конкретное время, если, например, сотрудника некем заменить или его отсутствие нарушит непрерывную работу компании.