Латвийских автоводителей предупредили: на одной из важнейших магистралей Риги меняют организацию движения

В направлении из центра города движение будет организовано по новой эстакаде. Для местных жителей будет обеспечен доступ к объектам недвижимости на улице Вентас и на нечётной стороне улицы Виенибас гатве по параллельной дороге вдоль эстакады. Кроме того, на перекрёстке улиц Озолциема и Виенибас гатве вновь откроют полосу для правого поворота на улицу Виенибас гатве в сторону центра.