Латвийских автоводителей предупредили: на одной из важнейших магистралей Риги меняют организацию движения
В связи со строительством Яня Чакстес гатве на участке от улицы Виенибас гатве до улицы Валдекю с 10 июля по 7 августа будут введены изменения в организации дорожного движения. В этот период движение транспорта будет направлено по эстакаде на улице Виенибас гатве.
На время строительных работ будет ограничено движение транспорта по улице Виенибас гатве на участке от улицы Озолциема до улицы Силтума. В направлении центра Риги схема движения не изменится. Транспорт, как и прежде, будет следовать по улице Тирайнес, объездной дороге за торговым центром Aleja, улице Межкална и улице Озолциема.
В направлении из центра города движение будет организовано по новой эстакаде. Для местных жителей будет обеспечен доступ к объектам недвижимости на улице Вентас и на нечётной стороне улицы Виенибас гатве по параллельной дороге вдоль эстакады. Кроме того, на перекрёстке улиц Озолциема и Виенибас гатве вновь откроют полосу для правого поворота на улицу Виенибас гатве в сторону центра.
Одновременно будут введены ограничения для пешеходов на участке за перекрёстком улиц Виенибас гатве и Озолциема в направлении от центра города. Пешеходное движение будет перенаправлено на специально обустроенную дорожку с правой стороны проезжей части.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в центре Риги почти на месяц закроют перекресток с интенсивным движением транспорта.