VID сообщает, что отныне вернуть переплаченные налоги станет легче

Сохранённая информация позволит упростить дальнейшее указание и декларирование расходов, сократить необходимость повторного ввода данных и ускорить процесс. Новая функциональность разработана для того, чтобы сделать оформление оправданных расходов более удобным, понятным и комфортным для пользователей, одновременно обеспечивая более точный учёт данных.