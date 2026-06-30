VID сообщает, что отныне вернуть переплаченные налоги станет легче
Государственная налоговая служба (VID) сообщает о том, что была опубликована обновлённая версия мобильного приложения Mans VID, в которой появилась новая важная функция.
Новая функция появилась в разделе «Оправданные расходы». Теперь пользователи смогут указывать и сохранять информацию о своих родственниках для подтверждения связанных с ними оправданных расходов. Новая функция позволяет ввести следующие данные:
- имя и фамилию;
- персональный код или другую идентификационную информацию;
- степень родства.
Сохранённая информация позволит упростить дальнейшее указание и декларирование расходов, сократить необходимость повторного ввода данных и ускорить процесс. Новая функциональность разработана для того, чтобы сделать оформление оправданных расходов более удобным, понятным и комфортным для пользователей, одновременно обеспечивая более точный учёт данных.
VID призывает пользователей обновить приложение Mans VID, чтобы воспользоваться новыми возможностями.
Ранее, как писал Otkrito.lv, VID объяснил, каким образом можно увеличить себе зарплату, получаемую "на руки".