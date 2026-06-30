VID сообщает, что отныне вернуть переплаченные налоги станет легче
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За родственников налоги тоже можно вернуть.
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VID сообщает, что отныне вернуть переплаченные налоги станет легче

Отдел информации

Otkrito.lv

Государственная налоговая служба (VID) сообщает о том, что была опубликована обновлённая версия мобильного приложения Mans VID, в которой появилась новая важная функция.

Новая функция появилась в разделе «Оправданные расходы». Теперь пользователи смогут указывать и сохранять информацию о своих родственниках для подтверждения связанных с ними оправданных расходов. Новая функция позволяет ввести следующие данные:

  • имя и фамилию;
  • персональный код или другую идентификационную информацию;
  • степень родства.

Сохранённая информация позволит упростить дальнейшее указание и декларирование расходов, сократить необходимость повторного ввода данных и ускорить процесс. Новая функциональность разработана для того, чтобы сделать оформление оправданных расходов более удобным, понятным и комфортным для пользователей, одновременно обеспечивая более точный учёт данных.

VID призывает пользователей обновить приложение Mans VID, чтобы воспользоваться новыми возможностями.

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