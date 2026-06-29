Людей в Латвии предупредили об опасности, которая может угрожать их жилью этим летом
Сильные грозы, град и штормы в Латвии все чаще наносят владельцам жилья ущерб на десятки тысяч евро. По данным страховой компании Swedbank, за последние годы крупнейшая страховая выплата за повреждения, вызванные градом, превысила 68 000 евро.
Лето является самым активным периодом с точки зрения ущерба, причиняемого стихийными явлениями. Именно в самые жаркие месяцы года страховая компания получает больше всего заявлений о повреждениях, вызванных грозами, сильным ветром, градом и проливными дождями. Чаще всего повреждаются крыши, фасады, окна, заборы и хозяйственные постройки, а также имущество во дворе. Во время сильных ливней нередко затапливаются подвалы и первые этажи, что приводит к повреждению не только конструкций зданий, но и внутренней отделки, а также домашнего имущества.
«В последние годы мы наблюдаем, что ущерб от стихийных бедствий становится все более значительным. Если раньше чаще приходилось возмещать повреждения отдельных элементов кровли или окон, то теперь все чаще возникают ситуации, когда требуется полная замена крыши или одновременно повреждаются несколько частей здания. В таких случаях сумма ущерба может достигать нескольких десятков тысяч евро», — отметил руководитель отдела страхования Swedbank Дзинтарс Калниньш.
В прошлом году средняя страховая выплата Swedbank по страхованию жилья за ущерб, причиненный штормом или сильным ветром, составила 1274 евро. Однако в отдельных случаях убытки были во много раз выше. Так, более 17 000 евро получил клиент, на крышу жилого дома которого во время сильного ветра упало сломанное дерево. После интенсивных ливней в одном частном доме были затоплены подвал и первый этаж, что привело к ущербу более чем на 24 000 евро.
Особенно дорогостоящие повреждения в последние годы причинял град. В период с 2022 по 2025 год средняя страховая выплата за ущерб от града составила 6723 евро. Самым разрушительным оказался 2023 год, когда средняя выплата превысила 7100 евро, а также была выплачена крупнейшая на сегодняшний день компенсация — более 68 000 евро за повреждение жилого дома.