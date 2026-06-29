Людей в Латвии предупредили об опасности, которая может угрожать их жилью этим летом

В прошлом году средняя страховая выплата Swedbank по страхованию жилья за ущерб, причиненный штормом или сильным ветром, составила 1274 евро. Однако в отдельных случаях убытки были во много раз выше. Так, более 17 000 евро получил клиент, на крышу жилого дома которого во время сильного ветра упало сломанное дерево. После интенсивных ливней в одном частном доме были затоплены подвал и первый этаж, что привело к ущербу более чем на 24 000 евро.