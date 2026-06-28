Холодный чай с персиком и лимоном: домашняя альтернатива магазинному ice tea
В жару холодный чай с персиком и лимоном может стать отличной заменой магазинным напиткам. Он получается освежающим, ароматным и не таким приторным, как готовый ice tea из бутылки. Главное преимущество домашнего варианта — вы сами регулируете сладость и точно знаете, что добавляете в напиток.
Для приготовления понадобится 1 литр воды, 2–3 пакетика черного или зеленого чая, 1-2 спелых персика, половина лимона, 1–2 столовые ложки меда или сахара по вкусу, лед и несколько листиков мяты по желанию.
Сначала нужно заварить чай: залейте пакетики горячей водой и оставьте на 5-7 минут. Слишком долго держать чай не стоит, иначе он может стать горьким. Затем уберите пакетики и дайте напитку остыть.
Персики нарежьте тонкими дольками. Несколько кусочков можно слегка размять ложкой, чтобы они дали больше сока. Лимон нарежьте кружочками или выжмите из него немного сока прямо в чай. Когда чай остынет до теплого состояния, добавьте мед или сахар и хорошо размешайте. Если напиток уже холодный, мед будет растворяться хуже.
После этого добавьте в кувшин персики, лимон и мяту. Поставьте чай в холодильник минимум на час, чтобы вкус стал более насыщенным. Перед подачей добавьте лед.
Такой напиток можно делать и заранее — например, утром, чтобы днем он уже хорошо охладился. Для более яркого вкуса часть персика можно измельчить в блендере и добавить в чай как фруктовое пюре. А если хочется менее сладкий вариант, достаточно оставить только натуральную сладость персиков и лимонную свежесть.