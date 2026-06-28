Холодный чай с персиком и лимоном: домашняя альтернатива магазинному ice tea

Такой напиток можно делать и заранее — например, утром, чтобы днем он уже хорошо охладился. Для более яркого вкуса часть персика можно измельчить в блендере и добавить в чай как фруктовое пюре. А если хочется менее сладкий вариант, достаточно оставить только натуральную сладость персиков и лимонную свежесть.