Как спастись от жары дома: простые способы, которые действительно помогают

Когда температура воздуха повышается, особенно важно сохранять ощущение свежести - как для собственного комфорта, так и для хорошего самочувствия. Пейте достаточно воды в течение дня, чтобы восполнять потерю жидкости из-за потоотделения и поддерживать естественные процессы терморегуляции тела. Держите под рукой прохладные напитки, добавляйте больше кубиков льда в воду или в домашний лимонад, а также отдавайте предпочтение легкой пище, которая легко усваивается и хорошо подходит для жаркой погоды. Значительно улучшить самочувствие могут простые способы: прикладывайте к коже охлажденные влажные полотенца, держите рядом емкость со льдом или используйте замороженные бутылки с водой, чтобы быстро охладиться в самые жаркие дни.