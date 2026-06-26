Что приготовить в +35: 5 блюд, для которых не нужна плита
В выходные Латвию ждет экстремальная жара — в отдельных районах температура воздуха может приблизиться к +35 градусам. В такую погоду меньше всего хочется стоять у раскаленной плиты, но и питаться одними бутербродами — не лучший вариант. Otkrito.lv собрал пять простых блюд, которые не требуют долгой готовки, хорошо освежают и помогают легче перенести зной.
1. Гаспачо — холодный суп, который спасает в жару
Испанский гаспачо давно считается одним из лучших летних блюд. Его не нужно варить: достаточно измельчить в блендере спелые помидоры, огурец, сладкий перец, немного красного лука, чеснок, добавить оливковое масло, винный уксус, соль и перец.
Перед подачей суп стоит поставить в холодильник минимум на час. Подавать его можно с кубиками льда, зеленью или сухариками.
2. Арбузный салат с фетой и мятой
На первый взгляд сочетание кажется необычным, но именно этот салат стал настоящим хитом летних ресторанов.
Понадобятся:
- арбуз;
- сыр фета;
- свежая мята;
- немного красного лука (по желанию);
- оливковое масло;
- сок лайма.
Сладость арбуза, солоноватый сыр и свежесть мяты отлично сочетаются между собой. Готовится блюдо буквально за пять минут.
3. Лаваш с курицей и овощами
Если в холодильнике осталась запеченная или отварная курица, из нее можно приготовить быстрый обед.
В тонкий лаваш заверните:
- курицу;
- листья салата;
- огурцы;
- помидоры;
- авокадо;
- немного йогуртового соуса.
Получается легкое, но сытное блюдо, которое удобно взять с собой на пикник или на пляж.
4. Окрошка
Классика летней кухни остается актуальной и в самые жаркие дни.
Для приготовления понадобятся:
- отварной картофель;
- яйца;
- свежие огурцы;
- редис;
- зеленый лук и укроп;
- вареная колбаса или курица — по желанию.
Заправить окрошку можно кефиром, квасом, айраном или минеральной водой с небольшим количеством сметаны. Перед подачей ее лучше хорошо охладить.
5. Йогуртовый десерт с ягодами
Когда даже мысль о выпечке кажется мучительной, выручит простой десерт.
Смешайте густой натуральный йогурт с сезонными ягодами — клубникой, малиной, черникой или смородиной. Добавьте немного меда, орехов или семян чиа. После 20-30 минут в холодильнике десерт станет еще вкуснее.