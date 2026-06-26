Что приготовить в +35: 5 блюд, для которых не нужна плита
Фото: Otkrito.lv
Врачи рекомендуют в сильную жару отдавать предпочтение легкой пище с большим количеством овощей и фруктов.
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Что приготовить в +35: 5 блюд, для которых не нужна плита

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

В выходные Латвию ждет экстремальная жара — в отдельных районах температура воздуха может приблизиться к +35 градусам. В такую погоду меньше всего хочется стоять у раскаленной плиты, но и питаться одними бутербродами — не лучший вариант. Otkrito.lv собрал пять простых блюд, которые не требуют долгой готовки, хорошо освежают и помогают легче перенести зной.

1. Гаспачо — холодный суп, который спасает в жару

Испанский гаспачо давно считается одним из лучших летних блюд. Его не нужно варить: достаточно измельчить в блендере спелые помидоры, огурец, сладкий перец, немного красного лука, чеснок, добавить оливковое масло, винный уксус, соль и перец.

Перед подачей суп стоит поставить в холодильник минимум на час. Подавать его можно с кубиками льда, зеленью или сухариками.

2. Арбузный салат с фетой и мятой

На первый взгляд сочетание кажется необычным, но именно этот салат стал настоящим хитом летних ресторанов.

Понадобятся:

  • арбуз;
  • сыр фета;
  • свежая мята;
  • немного красного лука (по желанию);
  • оливковое масло;
  • сок лайма.

Сладость арбуза, солоноватый сыр и свежесть мяты отлично сочетаются между собой. Готовится блюдо буквально за пять минут.

3. Лаваш с курицей и овощами

Если в холодильнике осталась запеченная или отварная курица, из нее можно приготовить быстрый обед.

В тонкий лаваш заверните:

  • курицу;
  • листья салата;
  • огурцы;
  • помидоры;
  • авокадо;
  • немного йогуртового соуса.

Получается легкое, но сытное блюдо, которое удобно взять с собой на пикник или на пляж.

4. Окрошка

Классика летней кухни остается актуальной и в самые жаркие дни.

Для приготовления понадобятся:

  • отварной картофель;
  • яйца;
  • свежие огурцы;
  • редис;
  • зеленый лук и укроп;
  • вареная колбаса или курица — по желанию.

Заправить окрошку можно кефиром, квасом, айраном или минеральной водой с небольшим количеством сметаны. Перед подачей ее лучше хорошо охладить.

5. Йогуртовый десерт с ягодами

Когда даже мысль о выпечке кажется мучительной, выручит простой десерт.

Смешайте густой натуральный йогурт с сезонными ягодами — клубникой, малиной, черникой или смородиной. Добавьте немного меда, орехов или семян чиа. После 20-30 минут в холодильнике десерт станет еще вкуснее.

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