Латвийским велосипедистам сообщили, как и где они больше всего рискуют
Страховая компания BTA Baltic Insurance Company за последние три года выплатила более 293 800 евро по страховым случаям с участием велосипедов. Чаще всего аварии происходили на перекрестках, пешеходных переходах, пересечениях велодорожек, выездах из дворов и при поворотах.
Как отмечают в BTA, велосипедисты остаются одной из самых незащищенных категорий участников дорожного движения, а интенсивное движение в городах значительно повышает риски.
Среди заявлений по страхованию велосипедов регулярно встречаются случаи, когда ущерб велосипедам причиняют автомобилисты. Так, в Риге водитель, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу велосипедисту, ехавшему по велодорожке, в результате чего был поврежден передний велосипедный обод. В Лиепае автомобиль задел заднее колесо велосипеда и скрылся с места происшествия. В Валмиере водитель не уступил дорогу ребенку на велосипеде, из-за чего переднее колесо велосипеда оказалось сильно деформировано.
Наиболее тяжелыми становятся случаи, когда в аварии страдает не только велосипед, но и сам велосипедист. Самая крупная выплата по полису OCTA в случае с участием велосипедиста была произведена после ДТП в Зилупе. Женщина утром ехала на работу на велосипеде и столкнулась с автомобилем. Пострадавшая получила тяжелые травмы, перенесла операцию, а сумма страхового возмещения превысила 27 000 евро.
В другом случае в Риге велосипедистка на перекрестке возле пешеходного перехода дождалась разрешающего сигнала светофора и почти завершила пересечение улицы, когда в нее неожиданно врезался автомобиль, двигавшийся по полосе общественного транспорта. В результате столкновения женщина получила перелом руки, а компенсация по OCTA составила 11 900 евро.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Рижская дума упорно пытается пересадить жителей столицы на велосипеды.