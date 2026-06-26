Латвийским велосипедистам сообщили, как и где они больше всего рискуют

Наиболее тяжелыми становятся случаи, когда в аварии страдает не только велосипед, но и сам велосипедист. Самая крупная выплата по полису OCTA в случае с участием велосипедиста была произведена после ДТП в Зилупе. Женщина утром ехала на работу на велосипеде и столкнулась с автомобилем. Пострадавшая получила тяжелые травмы, перенесла операцию, а сумма страхового возмещения превысила 27 000 евро.