Новая волна мошенничества в Европе: жителей Латвии предупреждают об опасности
Компания Bite Latvija предупреждает о стремительном распространении в Европе нового вида мошенничества — поддельных QR-кодов, или так называемого «квишинга» (quishing).
Во время этой схемы пользователей перенаправляют на фальшивые сайты, где предлагают ввести данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию. Особенно уязвимыми становятся туристы в период летних путешествий.
По данным платформы Microsoft Threat Intelligence, за первые месяцы этого года количество мошенничеств с использованием QR-кодов выросло примерно на 146%. Так, в Великобритании за год зарегистрировано не менее 784 подобных случаев, а общий ущерб составил около 4,1 млн евро. Все чаще злоумышленники наклеивают поддельные QR-коды поверх настоящих на парковочных автоматах, в ресторанах и гостиницах, перенаправляя пользователей на мошеннические сайты.
«Люди практически автоматически доверяют QR-кодам, считая их простыми и безопасными, и именно этим пользуются мошенники. В Латвии QR-коды становятся все популярнее — их используют рестораны и различные поставщики услуг, что повышает риски в будущем. В других странах Европы эта схема уже активно работает, особенно в сезон отпусков, когда люди спешат, чаще оплачивают услуги и билеты по QR-кодам, подключаются к общественным сетям Wi-Fi или активируют eSIM. Поэтому мы особенно призываем к осторожности тех, кто этим летом отправляется в путешествие», — говорят эксперты Bite.
Компания призывает жителей быть особенно внимательными при использовании QR-кодов как в повседневной жизни, так и во время путешествий, а при подозрении на мошенничество обращаться в CERT.LV.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что мошенники взяли в оборот еще одну латвийскую госструктуру - как работает схема.