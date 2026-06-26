Новая волна мошенничества в Европе: жителей Латвии предупреждают об опасности

«Люди практически автоматически доверяют QR-кодам, считая их простыми и безопасными, и именно этим пользуются мошенники. В Латвии QR-коды становятся все популярнее — их используют рестораны и различные поставщики услуг, что повышает риски в будущем. В других странах Европы эта схема уже активно работает, особенно в сезон отпусков, когда люди спешат, чаще оплачивают услуги и билеты по QR-кодам, подключаются к общественным сетям Wi-Fi или активируют eSIM. Поэтому мы особенно призываем к осторожности тех, кто этим летом отправляется в путешествие», — говорят эксперты Bite.