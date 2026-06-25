"У меня даже нет балкона!" Почему жителям первых этажей в Латвии приходится платить за ремонт соседских лоджий
Жители многоквартирного дома спрашивают: почему они должны платить за ремонт балконов всего здания, если у конкретной квартиры балкона нет вообще.
Журнал Likums un Taisnība получил письмо от читателя с вопросом о расходах на ремонт балконов: «В нашем многоквартирном доме было решено отремонтировать балконы. В нашем доме четыре этажа, у жителей первого этажа балконов нет — там вымощенная брусчаткой площадка, которую каждый использует как хочет: кто-то засаживает кустами, кто-то просто ставит столик и стулья и наслаждается солнцем летом, кто-то не делает ничего или ставит цветочный ящик. Но это не балкон — там бегают и собаки, и кошки, а иногда и дети. Особенно если площадка не засажена кустами. Однако за ремонт балконов платит весь дом — расходы делят на все квартиры, включая первый этаж. В результате мы четыре месяца доплачивали примерно по 200 евро. Счет за квартиру и так немаленький, даже летом выходит около 200 евро, плюс еще была эта сумма за ремонт балконов.
Когда мы спросили в общедомовом чате, скинутся ли остальные на ремонт брусчатки (террасы) для нас, жителей 1-го этажа, несколько человек прислали выписки из закона о том, что ремонтировать ее — обязанность собственника. Другими словами, балконы — это общая собственность, а принадлежащая квартирам первого этажа брусчатка/террасы — отдельная собственность каждого. Почему так? И могу ли я в таком случае спокойно прийти к любому соседу и посидеть на его балконе, раз уж это общая собственность и я плачу за ее ремонт?»
Разъясняют специалисты
Почему платят все
Министерство экономики сообщает: расходы на ремонт балкона как части, находящейся в общей собственности жилого дома, должны покрывать все собственники квартир. Статья 13 Закона о квартирной собственности не допускает иного распределения расходов между собственниками квартир как в случае ремонта балконов, так и в случае ремонта других элементов общей собственности. Ни общее собрание собственников, ни общество собственников, ни муниципальные учреждения не могут принять решение о распределении расходов, отличающемся от установленного законом (пропорционально идеальным долям).
Юридические нюансы
Отдельную собственность определяет статья 3 Закона о квартирной собственности. Согласно ей, отдельной собственностью является находящаяся в жилом доме строительно-изолированная и функционально обособленная квартира, нежилое помещение или мастерская художника, которая зарегистрирована в информационной системе Государственного кадастра недвижимого имущества как группа жилых или нежилых помещений. Элементами отдельной собственности являются:
- находящиеся в границах помещения или группы помещений конструктивные ненесущие, ограждающие и отделочные элементы (в том числе внутренние перегородки, отделка потолков, полов и стен, двери);
- инженерные сети и инженерные коммуникации до стояков общей собственности;
- элементы инженерного оборудования (в том числе кухонное оборудование, вентиляционные устройства, оборудование туалетов, душевых и ванн), без которых элементы находящейся в общей собственности части жилого дома могут функционировать самостоятельно;
- двери, ограждающие отдельную собственность, за исключением случаев, когда они являются внешними ограждающими конструкциями жилого дома и его наружных помещений.
- в состав отдельной собственности дополнительно могут входить также находящиеся вне помещения или группы помещений и функционально связанные с ними подсобные помещения и хозяйственные постройки (или их части), которые функционально не связаны с находящейся в общей собственности частью жилого дома или другой отдельной собственностью.
Вымощенные брусчаткой площадки первого этажа могут быть зарегистрированы как часть отдельной собственности конкретной квартиры, которая не является частью общей собственности.
Согласно статье 4 Закона о квартирной собственности, в общую собственность входят:
- внешние ограждающие конструкции жилого дома и его наружных помещений (галерей, балконов, лоджий, террас), включая стены, архитектурные элементы, крышу, окна и двери; внутренние несущие конструкции (включая несущие стены и колонны, а также стены, разделяющие отдельные собственности); межэтажные перекрытия (включая тепло- и звукоизоляционные слои); помещения общего пользования (включая чердаки, лестничные клетки, подвалы), а также обслуживающие жилой дом системы инженерных коммуникаций, оборудование и другие функционально неделимые элементы, связанные с эксплуатацией жилого дома и не принадлежащие к отдельной собственности (включая нагревательные элементы, находящиеся в границах отдельной собственности, если их функциональная работа зависит от инженерных коммуникаций общей собственности);
- подсобные здания и сооружения жилого дома, за исключением упомянутых в части 3 этой статьи;
- земельный участок, на котором расположен соответствующий жилой дом, если он не принадлежит другому лицу.
Вымощенные брусчаткой площадки обычно не считаются «внешними ограждающими конструкциями наружных помещений дома» в том понимании, в каком ими являются, например, балконы, если только они не выполняют функцию строительной конструкции здания. Соседи обычно не могут требовать, чтобы весь дом ремонтировал их за счет общих средств.
Однако, если терраса функционально связана с конструкцией здания и ее ремонт необходим, например, для обеспечения сохранности перекрытий или гидроизоляции (например, если под ней находится подвал дома), расходы покрывают все собственники квартир. Если же это лишь декоративное благоустройство и оно входит в отдельную собственность конкретной квартиры, решение о его обновлении и расходах принимает соответствующий владелец.
Рекомендация. Проверьте документы: кадастровую справку, регистрацию квартирной собственности, договор на управление домом и техническую документацию. Это покажет, что является общей собственностью, а что — вашей личной. В данной ситуации самым важным является не то, что это за элемент, а то, связан ли этот элемент функционально с конструкцией здания.
Частная территория. Касательно использования балконов других квартир: идеальная доля общей собственности не дает права свободно пользоваться отдельной собственностью других квартир или принадлежащими к ней подсобными частями. Это было бы равносильно требованию ходить по квартире соседа на том основании, что вы платите за общую лестничную клетку. Порядок пользования определяется решениями общего собрания собственников или внутренними правилами дома. Вход на частную территорию без согласия собственника может являться нарушением.