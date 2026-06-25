"У меня даже нет балкона!" Почему жителям первых этажей в Латвии приходится платить за ремонт соседских лоджий

Журнал Likums un Taisnība получил письмо от читателя с вопросом о расходах на ремонт балконов: «В нашем многоквартирном доме было решено отремонтировать балконы. В нашем доме четыре этажа, у жителей первого этажа балконов нет — там вымощенная брусчаткой площадка, которую каждый использует как хочет: кто-то засаживает кустами, кто-то просто ставит столик и стулья и наслаждается солнцем летом, кто-то не делает ничего или ставит цветочный ящик. Но это не балкон — там бегают и собаки, и кошки, а иногда и дети. Особенно если площадка не засажена кустами. Однако за ремонт балконов платит весь дом — расходы делят на все квартиры, включая первый этаж. В результате мы четыре месяца доплачивали примерно по 200 евро. Счет за квартиру и так немаленький, даже летом выходит около 200 евро, плюс еще была эта сумма за ремонт балконов.