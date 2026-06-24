В трех краях Видземе с 1 июля меняют графики движения автобусов
С 1 июля в Видземе изменится расписание ряда региональных автобусных маршрутов, сообщает Дирекция автотранспорта (Autotransporta direkcijā - ATD).
Изменения затронут маршруты в Валмиерском, Валкском и Лимбажском краях Видземе. Для некоторых рейсов изменится время отправления, а в волости Звартава появится новая остановка «Миеркалнс».
В Валкском крае на автодороге Циргали–Палсмане–Удрупе (V248) создана остановка «Миеркалнс» в направлении Гауйены. Она будет включена в маршруты Смилтене–Аумейстари–Гауя–Гауйена и Валка–Аумейстари–Смилтене и обслуживаться всеми рейсами, следующими из Аумейстари.
Пассажиров, направляющихся в сторону Гауйены, просят больше не пользоваться прежней остановкой «Миеркалнс», расположенной по другую сторону перекрестка на дороге Вецбилска–Циргали (V229).
На маршруте Валмиера–Бренгули–Пуполи–Валмиера для двух рейсов из Валмиерского автовокзала изменится время отправления. По средам и субботам вечерний автобус будет отправляться почти на два часа раньше — в 17:10.
На маршруте Рига–Валмиера ежедневный послеобеденный рейс из Риги будет отправляться на десять минут позже — в 16:05.
На маршруте Рига–Валка два утренних рейса из Валки будут отправляться на пять минут раньше. Первый автобус будет выезжать в 10:10, делать 15-минутную остановку на автовокзале Валмиеры и прибывать на Рижский международный автовокзал в прежнее время — в 13:35. Второй рейс будет отправляться из Валки в 11:55, также с 15-минутной остановкой в Валмиере и сохранением прежнего времени прибытия в Ригу.
Кроме того, для обеспечения удобных пересадок при поездках в Апе на маршруте Валмиера–Алоя–Салацгрива ежедневный рейс из Салацгривы будет отправляться на 25 минут раньше — в 13:00.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жители возмущены закрытием автобусных рейсов в нескольких краях с 1 июля.