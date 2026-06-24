В трех краях Видземе с 1 июля меняют графики движения автобусов

На маршруте Рига–Валка два утренних рейса из Валки будут отправляться на пять минут раньше. Первый автобус будет выезжать в 10:10, делать 15-минутную остановку на автовокзале Валмиеры и прибывать на Рижский международный автовокзал в прежнее время — в 13:35. Второй рейс будет отправляться из Валки в 11:55, также с 15-минутной остановкой в Валмиере и сохранением прежнего времени прибытия в Ригу.