С какого возраста ребенка можно оставлять одного на улице: разъяснение Госполиции

В свою очередь, статья 81 Закона о защите прав детей устанавливает, что за невыполнение обязанностей по уходу и надзору за ребенком к родителям или другому лицу, на попечение которого передан ребенок, может быть применена предусмотренная нормативными актами ответственность. Каждый случай оценивается индивидуально с учетом конкретных обстоятельств.