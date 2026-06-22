С какого возраста ребенка можно оставлять одного на улице: разъяснение Госполиции
Во время летних каникул на детских площадках, во дворах и на улицах находится все больше детей, причем нередко они гуляют самостоятельно, без присмотра родителей. Понятно, что в это время родители, скорее всего, работают, а не все могут позволить себе отправлять ребенка в лагерь на протяжении всего лета. С какого возраста ребенок может находиться на улице без присмотра и как действовать, если вы заметили на улице маленьких детей одних?
Вот что по этому поводу говорят представители Государственной полиции.
Шестая часть статьи 24 Закона о защите прав детей предусматривает, что родители или лицо, на попечение и под надзор которого передан ребенок, обязаны не оставлять ребенка младше семи лет без присутствия взрослого или лица, достигшего как минимум 13-летнего возраста.
В свою очередь, часть пятая статьи 50.2 закона предусматривает: «Ребенку, не достигшему 16-летнего возраста, запрещено находиться в общественном месте в ночное время без присутствия совершеннолетнего лица, ответственного за надзор за ребенком.
Ночным временем в понимании данного закона считается период с 22:00 до 06:00».
Если жители замечают ребенка младше семи лет, оставленного без присмотра, об этом необходимо незамедлительно сообщить в Государственную полицию или муниципальную полицию, чтобы убедиться в безопасности ребенка и при необходимости выяснить обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, статья 81 Закона о защите прав детей устанавливает, что за невыполнение обязанностей по уходу и надзору за ребенком к родителям или другому лицу, на попечение которого передан ребенок, может быть применена предусмотренная нормативными актами ответственность. Каждый случай оценивается индивидуально с учетом конкретных обстоятельств.