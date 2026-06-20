Чтобы испорченные продукты не испортили праздники: латвийцам напоминают о правилах хранения и приготовления пищи
Накануне Лиго специалисты предупреждают: одна ошибка при покупке, хранении или приготовлении продуктов может обернуться серьезным пищевым отравлением и испортить все торжества.
Продовольственно-ветеринарная служба призывает жителей помнить о правилах покупки, хранения и приготовления продуктов питания, чтобы праздничные дни не были омрачены неприятными сюрпризами.
При покупке необходимо внимательно изучать маркировку товара. На ней содержится информация не только о составе продукта, условиях хранения и, в некоторых случаях, способе приготовления, но и самое главное — о сроке годности.
Продовольственно-ветеринарная служба рекомендует приобретать только те продукты и в таком количестве, которое можно успеть использовать до окончания срока годности. Также при покупке следует обращать внимание на условия хранения продукции в магазине и проверять, не повреждена ли упаковка.
Дома продукты необходимо хранить в соответствии с условиями и температурным режимом, указанными производителем на упаковке.
Перед употреблением рекомендуется проверить, не указал ли производитель особые требования к приготовлению продукта. Если такие инструкции имеются, их необходимо строго соблюдать. Неправильное приготовление или употребление продукта без предусмотренной обработки может представлять угрозу для здоровья человека.
Особое внимание следует уделять сырым продуктам — как при хранении, так и при приготовлении. Чтобы избежать перекрестного загрязнения и попадания бактерий с сырых продуктов на другие продукты питания, особенно на те, которые не будут подвергаться термической обработке, сырые продукты необходимо хранить в холодильнике отдельно от остальных.
Для их обработки следует использовать отдельный кухонный инвентарь — разделочные доски и ножи, которые не применяются для других продуктов.
После работы с сырыми продуктами необходимо тщательно мыть руки и очищать рабочие поверхности.
Особенно внимательно к вопросам хранения продуктов и личной гигиены следует отнестись тем, кто собирается отмечать праздники на природе. Следует заранее подготовить холодильные сумки или контейнеры для хранения скоропортящихся продуктов. Также рекомендуется взять с собой влажные салфетки, дезинфицирующий гель и предусмотреть возможность мытья рук, если поблизости не будет доступа к проточной воде.
Продовольственно-ветеринарная служба призывает приобретать продукты только в надежных и официальных торговых точках и избегать покупки товаров неизвестного происхождения у производителей и продавцов, не зарегистрированных в службе. Продукты неизвестного происхождения могут представлять серьезную опасность для здоровья потребителей, поскольку они могут быть произведены, транспортированы и реализованы с нарушением санитарных требований и температурного режима, что значительно повышает риск загрязнения пищи и возникновения пищевых отравлений.