Чтобы испорченные продукты не испортили праздники: латвийцам напоминают о правилах хранения и приготовления пищи

Особое внимание следует уделять сырым продуктам — как при хранении, так и при приготовлении. Чтобы избежать перекрестного загрязнения и попадания бактерий с сырых продуктов на другие продукты питания, особенно на те, которые не будут подвергаться термической обработке, сырые продукты необходимо хранить в холодильнике отдельно от остальных.