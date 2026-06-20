Какие периоды жизни могут не попасть в пенсионный стаж автоматически

Сам факт регистрации в качестве самозанятого не гарантирует автоматического формирования пенсионного стажа. Для этого должны быть уплачены предусмотренные законом социальные взносы. Если взносы не производились или производились не в полном объеме, это может повлиять как на стаж, так и на размер будущей пенсии.