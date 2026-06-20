Какие периоды жизни могут не попасть в пенсионный стаж автоматически
Фото: Otkrito.lv
Специалисты рекомендуют не ждать пенсионного возраста, а периодически проверять информацию о своем страховом стаже и социальных взносах.
Закон и порядок

Какие периоды жизни могут не попасть в пенсионный стаж автоматически

Елена Денисова

Otkrito.lv

Многие жители уверены, что весь их трудовой путь автоматически учитывается при расчете пенсии. Однако на практике некоторые периоды жизни могут отсутствовать в данных государственных учреждений или требовать дополнительного подтверждения документами.

Работа до 1996 года

Одной из наиболее распространенных проблем являются периоды работы до 1 января 1996 года. Именно с этого времени в Латвии начали вести персонализированный учет социальных взносов.

Информация о более ранних периодах работы не всегда полностью отражена в государственных базах данных. Поэтому жителям рекомендуется заранее проверить свой страховой стаж и при необходимости предоставить подтверждающие документы — трудовые книжки, архивные справки, приказы о приеме на работу и другие документы.

Учеба и служба в армии

Некоторые периоды учебы в вузах, техникумах и других учебных заведениях, а также срочная военная служба могут учитываться при определенных условиях, однако данные о них не всегда автоматически доступны учреждениям. Если сведения отсутствуют, может потребоваться подтверждение документами.

Работа за пределами Латвии

Если человек работал в странах Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии или в государствах, с которыми Латвия заключила договоры о социальном обеспечении, эти периоды могут быть учтены при назначении пенсии. Однако информация между странами не всегда передается автоматически заранее. В отдельных случаях требуется подача дополнительных сведений или документов.

Периоды самозанятости

Сам факт регистрации в качестве самозанятого не гарантирует автоматического формирования пенсионного стажа. Для этого должны быть уплачены предусмотренные законом социальные взносы. Если взносы не производились или производились не в полном объеме, это может повлиять как на стаж, так и на размер будущей пенсии.

Работа без официального оформления

Периоды неофициальной занятости, когда работодатель не оформлял трудовые отношения и не платил социальные взносы, обычно не включаются в пенсионный стаж. Даже если человек фактически работал, доказать такие периоды спустя годы бывает крайне сложно.

Уход за детьми и получение пособий

Отдельные периоды ухода за ребенком, получения пособий по материнству или отцовству обычно учитываются государством. Однако при обнаружении неточностей в данных стоит заранее обратиться за разъяснениями, чтобы избежать проблем при оформлении пенсии.

Почему важно проверить данные заранее

Специалисты рекомендуют не ждать пенсионного возраста, а периодически проверять информацию о своем страховом стаже и социальных взносах. Это можно сделать через портал государственных услуг или запросив информацию в Государственном агентстве социального страхования.

Чем раньше будут обнаружены отсутствующие периоды, тем проще найти необходимые документы и подтвердить право на их включение в пенсионный стаж.

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