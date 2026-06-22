Такой лимонад получается ярким, ароматным и отлично помогает освежиться во время долгих праздничных посиделок у костра.
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Сегодня 11:41
Что поставить на стол к Лиго: рецепт освежающего напитка с мятой, лимоном и ягодами
Во время празднования Лиго на столах обычно появляются сыр с тмином, шашлык, пироги и другие сытные блюда. В жаркий летний день хорошим дополнением может стать простой домашний напиток, который освежает и готовится всего за несколько минут. Такой лимонад подойдет как взрослым, так и детям, а ингредиенты легко найти в любом магазине или на даче.
Ингредиенты на 2 литра:
- 1 литр газированной или негазированной воды;
- 1 литр холодной питьевой воды;
- 2 лимона;
- 100-150 г свежих ягод (клубника, малина, черника или смесь);
- 10-15 листиков свежей мяты;
- 3-4 столовые ложки меда или сахара;
- лед по желанию.
Способ приготовления
Лимоны тщательно вымойте. Один лимон нарежьте тонкими кружочками, из второго выжмите сок.
Ягоды слегка разомните вилкой, чтобы они пустили сок. Мяту немного разотрите руками — так она станет ароматнее.
В большой кувшин положите лимонные кружочки, ягоды и мяту. Добавьте мед или сахар и влейте лимонный сок. Затем залейте холодной водой и хорошо перемешайте.
Перед подачей напиток рекомендуется поставить в холодильник минимум на 30 минут. Непосредственно перед подачей можно добавить лед и газированную воду.