Что поставить на стол к Лиго: рецепт освежающего напитка с мятой, лимоном и ягодами
Фото: Otkrito.lv
Такой лимонад получается ярким, ароматным и отлично помогает освежиться во время долгих праздничных посиделок у костра.
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Что поставить на стол к Лиго: рецепт освежающего напитка с мятой, лимоном и ягодами

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Во время празднования Лиго на столах обычно появляются сыр с тмином, шашлык, пироги и другие сытные блюда. В жаркий летний день хорошим дополнением может стать простой домашний напиток, который освежает и готовится всего за несколько минут. Такой лимонад подойдет как взрослым, так и детям, а ингредиенты легко найти в любом магазине или на даче.

Ингредиенты на 2 литра:

  • 1 литр газированной или негазированной воды;
  • 1 литр холодной питьевой воды;
  • 2 лимона;
  • 100-150 г свежих ягод (клубника, малина, черника или смесь);
  • 10-15 листиков свежей мяты;
  • 3-4 столовые ложки меда или сахара;
  • лед по желанию.

Способ приготовления

Лимоны тщательно вымойте. Один лимон нарежьте тонкими кружочками, из второго выжмите сок.

Ягоды слегка разомните вилкой, чтобы они пустили сок. Мяту немного разотрите руками — так она станет ароматнее.

В большой кувшин положите лимонные кружочки, ягоды и мяту. Добавьте мед или сахар и влейте лимонный сок. Затем залейте холодной водой и хорошо перемешайте.

Перед подачей напиток рекомендуется поставить в холодильник минимум на 30 минут. Непосредственно перед подачей можно добавить лед и газированную воду.

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