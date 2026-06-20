Рижан предупредили о том, как можно праздновать Лиго в городе, а как - нельзя
Хоть Янов день традиционно ассоциируется с сельскими хуторами, цветущими лугами и песнями до рассвета, все больше жителей Латвии проводят самую короткую ночь года в городе. Эксперты напоминают о правилах безопасности, которые помогут избежать неприятностей и конфликтов с соседями.
Лучше заранее предупредить соседей
В Рижской муниципальной полиции отмечают, что одной из самых частых причин жалоб во время Лиго становится чрезмерный шум — громкая музыка, затянувшиеся гуляния и неожиданные мероприятия в местах общего пользования.
Поэтому жителей призывают заранее сообщать соседям о планируемом праздновании — лично или через общие чаты дома.
Где в городе можно жарить шашлык?
Празднование в городе не означает отказ от традиций, однако перед разведением костра или установкой гриля важно убедиться, что выбранное место безопасно и разрешено для таких целей. Муниципальная полиция напоминает, что за пожарную безопасность отвечает владелец территории. На собственной земле разводить огонь можно при соблюдении всех требований безопасности, а на чужой или муниципальной территории необходимо разрешение владельца.
В Риге для этого рекомендуется использовать специально оборудованные общественные зоны отдыха. Среди самых популярных — Луцавсала с местами для пикников и общественными грилями. Подходят также территория у озера Бабелитес и отдельные участки Кенгарагской набережной.
Костер и гриль требуют осторожности
В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) напоминают, что огонь должен находиться на безопасном расстоянии от зданий, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов.
Гриль необходимо устанавливать на устойчивой поверхности и разжигать только предназначенными для этого средствами. Использование гриля на балконе запрещено, поскольку даже небольшая неосторожность может привести к серьезным последствиям.
Место для костра рекомендуется обложить камнями или землей, а рядом держать запас воды. Особую осторожность следует соблюдать тем, кто собирается прыгать через костер: делать это в состоянии опьянения или в свободной синтетической одежде категорически не рекомендуется.
Даже потухшие на вид угли могут оставаться горячими в течение нескольких часов и стать причиной пожара. В VUGD также напоминают о необходимости знать точный адрес места празднования и внимательно следить за детьми возле огня и водоемов.
Праздник начинается с уважения
Перед праздниками стоит ознакомиться с местными правилами, поскольку в разных самоуправлениях могут действовать различные требования относительно костров, грилей, использования зон отдыха и мест для купания.
В Рижской муниципальной полиции напоминают, что любые разногласия лучше решать путем спокойного диалога и взаимного уважения. Именно это поможет провести самую короткую ночь года в действительно праздничной и дружелюбной атмосфере.