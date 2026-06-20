Рижан предупредили о том, как можно праздновать Лиго в городе, а как - нельзя

Празднование в городе не означает отказ от традиций, однако перед разведением костра или установкой гриля важно убедиться, что выбранное место безопасно и разрешено для таких целей. Муниципальная полиция напоминает, что за пожарную безопасность отвечает владелец территории. На собственной земле разводить огонь можно при соблюдении всех требований безопасности, а на чужой или муниципальной территории необходимо разрешение владельца.