Автоводителей предупредили: в предстоящие праздники их поджидает еще одна опасность

«Многие считают храп безобидным явлением, и в обществе он полностью нормализован, однако он может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Из-за него дыхательные пути во время сна периодически перекрываются, человек фактически начинает задыхаться, а мозг снова и снова “будит” его, чтобы восстановить дыхание. В результате человек может чувствовать усталость даже после, казалось бы, достаточного количества часов сна. Недостаток качественного сна значительно повышает риск эпизодов микросна в течение дня — моментов, когда мозг на несколько секунд засыпает, а сам человек этого зачастую даже не осознает. Нетрудно представить, что означает такое кратковременное засыпание, когда автомобиль движется по шоссе со скоростью 90 километров в час».