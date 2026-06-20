Автоводителей предупредили: в предстоящие праздники их поджидает еще одна опасность
Каждое пятое тяжелое дорожно-транспортное происшествие в Латвии связано с употреблением алкоголя, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Одновременно эксперты подчеркивают, что серьезную угрозу на дороге представляет и недостаток сна.
Согласно данным опроса, проведенного компанией Balcia, более 60% латвийских водителей — 70% мужчин и 55% женщин — за последний год хотя бы раз управляли автомобилем, находясь в состоянии сильной сонливости. При этом треть опрошенных садились за руль в таком состоянии несколько раз в год. Более молодые водители проявляют большую осторожность, тогда как чаще всего усталость игнорируют люди в возрасте от 30 до 39 лет.
Врач-сомнолог и педиатр, председатель правления Латвийского общества медицины сна Марта Целминя отмечает, что невыспавшийся человек управляет автомобилем почти так же, как человек в состоянии опьянения.
«Общество привыкло считать, что нетрезвый водитель представляет наибольшую угрозу для участников дорожного движения, однако часто забывает, что недостаточный сон также существенно влияет на способность безопасно управлять автомобилем. Человеку может казаться, что он спал достаточно долго, однако под воздействием алкоголя или повседневного стресса качество сна значительно ухудшается — нарушается его структура, сон становится прерывистым, а мозг не может полноценно отдохнуть и восстановиться».
Она также особо подчеркивает риски, связанные с обструктивным апноэ сна, или храпом, — распространенным, но недостаточно диагностируемым нарушением сна, которое может существенно влиять на способность управлять транспортным средством.
«Многие считают храп безобидным явлением, и в обществе он полностью нормализован, однако он может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Из-за него дыхательные пути во время сна периодически перекрываются, человек фактически начинает задыхаться, а мозг снова и снова “будит” его, чтобы восстановить дыхание. В результате человек может чувствовать усталость даже после, казалось бы, достаточного количества часов сна. Недостаток качественного сна значительно повышает риск эпизодов микросна в течение дня — моментов, когда мозг на несколько секунд засыпает, а сам человек этого зачастую даже не осознает. Нетрудно представить, что означает такое кратковременное засыпание, когда автомобиль движется по шоссе со скоростью 90 километров в час».
По ее словам, даже если алкоголь не употреблялся, после бессонной ночи, проведенной на празднике, важно честно оценить свое состояние перед тем, как садиться за руль. Если ощущается сонливость, самым безопасным решением будет отложить поездку. В то же время эксперт признает, что многие водители осознают свою усталость лишь тогда, когда уже проехали часть пути. В таких случаях наиболее эффективным решением является отдых или короткий «энергетический сон» продолжительностью от 15 до 20 минут.
«Этого времени достаточно, чтобы восстановить бодрость. Дольше спать не стоит, поскольку затем человек переходит в фазу глубокого сна. Если будильник разбудит нас в этот момент, мы будем чувствовать себя еще хуже — могут появиться спутанность сознания, ощущение тяжести в голове, замедленная реакция и более выраженные трудности с концентрацией внимания», — поясняет Марта Целминя.