Несколько литров каждый день - ощутимая сумма за год: как дома тратить меньше воды

"У всех есть ежедневные ритуалы, которые требуют воды - от утреннего кофе до расслабляющей долгой ванны после напряженного дня. Однако тысячи литров воды ежегодно утекают незаметно и непреднамеренно. Например, стандартные европейские смесители пропускают около 5,7 литра воды в минуту. Хотя многие уже привыкли выключать воду при чистке зубов, во время мытья рук это не всегда соблюдается. Со временем это приводит к заметному увеличению ежемесячных счетов", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.