Несколько литров каждый день - ощутимая сумма за год: как дома тратить меньше воды
По статистике, один житель Латвии в год расходует около 19 м³ воды. В повседневной жизни многие не задумываются об экономии воды, так как кажется, что сэкономленные несколько литров существенно не снижают счета. Однако со временем сэкономленные литры накапливаются, и это отражается и в счетах. Дизайнер интерьеров отмечает, что экономить воду проще, чем кажется.
"У всех есть ежедневные ритуалы, которые требуют воды - от утреннего кофе до расслабляющей долгой ванны после напряженного дня. Однако тысячи литров воды ежегодно утекают незаметно и непреднамеренно. Например, стандартные европейские смесители пропускают около 5,7 литра воды в минуту. Хотя многие уже привыкли выключать воду при чистке зубов, во время мытья рук это не всегда соблюдается. Со временем это приводит к заметному увеличению ежемесячных счетов", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Он отмечает, что существует множество способов сократить потребление воды, но наиболее эффективны в повседневной жизни простые изменения, которые легко внедрить в привычный распорядок без ущерба для комфорта и значительных затрат.
Бюджетное обновление смесителя
Большинство ванных комнат и кухонь оснащены стандартными смесителями, но их легко сделать более эффективными без необходимости полной замены. Например, небольшая и простая в установке насадка-аэратор помогает регулировать поток воды, сокращая ее потребление в несколько раз. Если же планируется покупка нового смесителя для кухни или ванной комнаты, дизайнер рекомендует выбирать модель со встроенным аэратором. Эта удобная маленькая деталь смешивает воду с воздухом, сохраняя хороший напор при существенно меньшем расходе воды.
Небольшая протечка может стать большой проблемой
Помимо смесителей и душа, в большинстве домов используются бытовые приборы, которым необходима вода, такие как стиральные и посудомоечные машины.
К сожалению, с ними случаются неприятные неожиданности. Внезапная, но незамеченная протечка воды может привести не просто к луже на полу, а нанести серьезный ущерб напольному покрытию, мебели, бытовой технике или даже соседям.
"Будем реалистами: никто не станет перекрывать главный водопроводный вентиль каждый раз, когда уходит из дома. Вот почему стоит присмотреться к более простым способам защиты жилья от затопления", - говорит Римкус.
Он отмечает, что в таких ситуациях незаменимым помощником может стать умный датчик утечки воды. Как только датчик соприкасается с водой, он подает звуковой сигнал. Если же датчик подключен к приложению умного дома, он отправляет уведомление прямо на смартфон. Таким образом, можно быстро среагировать, даже находясь на работе или в отпуске.
Еще несколько простых способов рационально использовать воду дома
Помимо технических решений, дизайнер интерьеров рассказывает о нескольких повседневных привычках, которые помогают экономить воду дома:
- Собирайте в ведро первую холодную воду, пока ждете, когда нагреется душ, даже если это займет всего минуту. Позже ее можно использовать для полива комнатных растений или цветов на балконе, что сбережет еще несколько литров.
- Полив растений дома или в саду тоже можно сделать более эффективным. Немного натуральной мульчи поможет почве дольше удерживать влагу. Растения будут рады, а поливать их придется реже.
- Фрукты и овощи лучше сначала мыть в миске с водой, а затем быстро сполоснуть под краном. Это эффективно удаляет грязь, экономя при этом воду. Дополнительный совет: свежие ягоды можно замочить примерно на 15 минут в воде с небольшим количеством пищевой соды, чтобы легче удалить загрязнения и остатки удобрений.
- Капающий кран или незаметно подтекающий сливной бачок унитаза могут казаться мелочью, но со временем они приводят к внушительному объему потраченной впустую воды. Возьмите за привычку регулярно проверять краны и вентили и устранять протечки до того, как они начнут увеличивать ваши счета.