Как помочь пожилому родственнику не пропустить важные сообщения

Это удобно, если человек регулярно пользуется интернетом, но для пожилого родственника может стать источником проблем: сообщение пришло, срок пошел, а человек его просто не увидел. Поэтому важно проверить, активирована ли e-adrese, знает ли родственник, как туда зайти, и понимает ли, что это не обычная электронная почта, а официальный канал связи с учреждениями.