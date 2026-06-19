Умер родственник, остались долги за квартиру: кто обязан их оплачивать

В Латвии главный принцип такой: за долги умершего отвечает наследство. Родственник становится ответственным за такие обязательства только в том случае, если он принимает наследство. С 1 января 2025 года действует обновленное регулирование наследственного права: наследники отвечают перед кредиторами умершего в пределах стоимости наследства, а не всем своим личным имуществом. Это прямо предусмотрено статьей 707 Гражданского закона: наследники отвечают по требованиям кредиторов наследодателя в размере наследства. После того как наследники рассчитались с кредиторами в пределах наследства, с них нельзя требовать оплаты оставшихся долгов умершего.