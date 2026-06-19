Умер родственник, остались долги за квартиру: кто обязан их оплачивать
Смерть владельца квартиры не означает, что долги за коммунальные услуги и обслуживание дома автоматически исчезают. Но это также не означает, что родственники обязаны оплачивать их из своих личных денег только потому, что они дети, супруги или другие близкие умершего.
В Латвии главный принцип такой: за долги умершего отвечает наследство. Родственник становится ответственным за такие обязательства только в том случае, если он принимает наследство. С 1 января 2025 года действует обновленное регулирование наследственного права: наследники отвечают перед кредиторами умершего в пределах стоимости наследства, а не всем своим личным имуществом. Это прямо предусмотрено статьей 707 Гражданского закона: наследники отвечают по требованиям кредиторов наследодателя в размере наследства. После того как наследники рассчитались с кредиторами в пределах наследства, с них нельзя требовать оплаты оставшихся долгов умершего.
Если долг накопился до смерти
Если коммунальные долги, долги за отопление, воду, вывоз мусора, обслуживание дома или другие связанные с квартирой платежи образовались еще при жизни владельца, они считаются долгами наследодателя.
Управляющий домом или поставщик услуги в таком случае выступает кредитором. Чтобы получить деньги, кредитор должен заявить свое требование в наследственном деле в установленный срок. Неподанные кредиторские претензии по действующему регулированию погашаются. Об этом также разъясняет LV portāls: за долги, накопленные при жизни умершего, наследник отвечает тогда, когда они заявлены как претензии в наследственном деле.
Проще говоря: если человек умер, а у него осталась задолженность по квартире, управляющий или поставщик услуги не должен просто требовать деньги с любого родственника. Требование должно быть предъявлено в рамках наследственного процесса.
Если родственник не принимает наследство
Если родственник не принимает наследство, он не становится наследником и не обязан платить долги умершего из своих денег.
Это особенно важно в ситуациях, когда квартира обременена долгами, а стоимость наследства меньше суммы обязательств. Родственникам не стоит автоматически оплачивать счета, не разобравшись, открыто ли наследственное дело, кто является наследником и какие именно долги заявлены.
Если человек не хочет принимать наследство, этот вопрос нужно своевременно решать у присяжного нотариуса. Наследственные дела ведет нотариус по последнему месту жительства умершего, а если оно неизвестно — по месту нахождения имущества.
Если наследство принято
Если наследник принимает наследство, к нему переходят не только права на имущество, но и связанные с ним обязательства. Однако по нынешнему регулированию ответственность ограничена стоимостью наследства.
Например, если человек унаследовал квартиру, по которой есть коммунальный долг, управляющий или поставщик услуги может требовать оплату в рамках наследства. Но если долгов больше, чем стоит наследуемое имущество, наследник не должен покрывать разницу из личных средств, если речь идет о наследстве, открытом по действующему после 1 января 2025 года регулированию.
Важно: наследник не может выбрать только «хорошую» часть наследства — например, получить квартиру, но отказаться от связанных с ней долгов. Наследство рассматривается как единое целое: имущество, права и обязательства.
Что происходит со счетами после смерти владельца
На практике часто бывает так, что владелец квартиры умер, но счета за обслуживание и коммунальные услуги продолжают выставляться. LV portāls отмечает, что управляющие нередко сталкиваются с ситуациями, когда родственники не сообщают о смерти владельца, а счета один, два или три месяца остаются неоплаченными.
Это связано с тем, что квартира продолжает существовать как объект недвижимости: дом обслуживается, отопление может подаваться, начисляются расходы на управление, общие нужды дома, иногда — вывоз отходов и другие платежи.
По Закону о квартирной собственности владелец квартиры обязан оплачивать расходы на управление домом, рассчитываться за услуги, связанные с использованием квартиры, например отопление, холодную воду, канализацию и вывоз бытовых отходов, а также платить относящиеся к квартире налоги.
После оформления наследства эти обязательства переходят к новому владельцу квартиры. Поэтому наследникам важно не затягивать с оформлением документов и связаться с управляющим, чтобы уточнить текущие начисления, показания счетчиков и возможную задолженность.
Кто платит, если наследников несколько
Если наследников несколько, они отвечают по долгам умершего в пределах своих наследственных долей. На практике это значит, что расходы и долги должны распределяться между наследниками пропорционально тому, какую часть наследства каждый получил.
Если между наследниками возникает спор — например, один пользуется квартирой, а другие нет, или кто-то один платит все счета, — вопрос лучше урегулировать письменно. Если договориться не получается, спор может решаться в суде.
Что делать родственникам
Первое — сообщить управляющему домом или поставщикам услуг о смерти владельца квартиры и уточнить, какие платежи уже начислены.
Второе — обратиться к присяжному нотариусу и выяснить, открыто ли наследственное дело. Если дело еще не открыто, наследникам нужно решить, будут ли они принимать наследство.
Третье — запросить информацию о долгах: отдельно за период до смерти владельца и отдельно за период после смерти. Это важно, потому что долги умершего должны заявляться как кредиторские претензии в наследственном деле, а текущие платежи по квартире могут продолжать начисляться до оформления нового владельца.
Четвертое — не оплачивать крупные долги «на автомате», если нет понимания, кто наследник, какова стоимость наследства и были ли требования кредиторов заявлены в установленном порядке.