Лиго без идеальной картинки: как устроить праздник, если нет дачи, большой компании и настроения
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Главный секрет хорошего праздника заключается не в том, чтобы соответствовать чужим ожиданиям, а в том, чтобы провести эти пять выходных так, чтобы после них действительно появилось ощущение отдыха.
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Лиго без идеальной картинки: как устроить праздник, если нет дачи, большой компании и настроения

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Для многих Лиго выглядит одинаково: большой дом за городом, длинный стол под открытым небом, десятки гостей, песни до утра, костер и обязательный шашлык. Социальные сети в эти дни только усиливают ощущение, что именно так и должен выглядеть настоящий праздник. Но реальность у многих совсем другая.

Не пытайтесь организовать праздник через силу

Одна из самых распространенных ошибок — убеждать себя, что праздник обязательно должен быть особенным. В результате несколько дней уходят на уборку, закупки, готовку и бесконечные попытки собрать компанию, а сам отдых превращается в источник стресса.

Если нет желания устраивать масштабное мероприятие, возможно, и не стоит. Иногда лучший вариант — отказаться от навязанных ожиданий и провести день так, как действительно хочется.

Не обязательно иметь дачу

Каждый год тысячи жителей Латвии встречают Лиго в квартире, на балконе, в городском дворе, в парке или на берегу моря. И часто такие праздники оказываются гораздо приятнее, чем многолюдные застолья.

Небольшой пикник в Межапарке, прогулка по Юрмале, вечер у Даугавы или поездка в ближайший лес могут подарить гораздо больше ощущения праздника, чем многочасовое стояние у мангала.

Маленькая компания — это не проблема

Существует странный стереотип, что на Лиго обязательно должно быть много людей. На самом деле праздник в компании двух-трех близких друзей может оказаться намного уютнее. Без необходимости развлекать десятки гостей появляется возможность спокойно поговорить, послушать музыку, посмотреть закат или просто посидеть у костра без лишней суеты.

Не превращайте стол в соревнование

Еще одна традиция, которая постепенно начинает утомлять многих людей, — огромное количество еды.

После нескольких дней подготовки и внушительных расходов значительная часть продуктов нередко остается нетронутой. Поэтому вместо десяти салатов и нескольких килограммов мяса можно ограничиться любимыми блюдами, сыром, ягодами и напитками. Праздничное настроение создается не количеством еды на столе.

Если нет настроения — это тоже нормально

Праздники принято считать временем радости, но далеко не все чувствуют себя счастливыми именно в эти дни. Кто-то переживает сложный период, кто-то чувствует одиночество, кто-то просто эмоционально выгорел после напряженных месяцев работы. Не стоит заставлять себя веселиться только потому, что этого требует календарь.

Иногда лучший способ провести выходной — выспаться, почитать книгу, посмотреть хороший фильм или отправиться на долгую прогулку без спешки и обязательств.

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