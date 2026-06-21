Лиго без идеальной картинки: как устроить праздник, если нет дачи, большой компании и настроения

Праздники принято считать временем радости, но далеко не все чувствуют себя счастливыми именно в эти дни. Кто-то переживает сложный период, кто-то чувствует одиночество, кто-то просто эмоционально выгорел после напряженных месяцев работы. Не стоит заставлять себя веселиться только потому, что этого требует календарь.