Шашлык на Лиго получится вкуснее: 7 правил от эксперта по грилю

«Гриль — это приготовление продукта над раскаленными углями. На него воздействуют высокая температура и инфракрасное излучение, поэтому процесс проходит быстро и при сильном нагреве. В случае BBQ продукт не соприкасается с прямым жаром и не подвергается воздействию инфракрасного излучения. Готовка происходит при более низкой температуре — обычно от 100 до 150 градусов — и занимает значительно больше времени. Еще медленнее идет копчение: температура обычно составляет около 80 градусов, а процесс длится еще дольше. В Латвии наиболее популярны именно традиции приготовления на гриле и копчения», — рассказывает эксперт по грилю Юрис Титов.