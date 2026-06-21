Шашлык на Лиго получится вкуснее: 7 правил от эксперта по грилю
Празднование Лиго и Янова дня в Латвии трудно представить без традиционного приготовления блюд на гриле. Чтобы избежать распространенных ошибок и добиться наилучшего результата, компания Wolt совместно с экспертом по грилю Юрисом Титовым подготовила практические советы для удачного праздничного застолья.
По словам эксперта, эти понятия часто используют как синонимы, хотя на самом деле речь идет о трех разных способах приготовления пищи, которые отличаются температурой и принципом готовки.
«Гриль — это приготовление продукта над раскаленными углями. На него воздействуют высокая температура и инфракрасное излучение, поэтому процесс проходит быстро и при сильном нагреве. В случае BBQ продукт не соприкасается с прямым жаром и не подвергается воздействию инфракрасного излучения. Готовка происходит при более низкой температуре — обычно от 100 до 150 градусов — и занимает значительно больше времени. Еще медленнее идет копчение: температура обычно составляет около 80 градусов, а процесс длится еще дольше. В Латвии наиболее популярны именно традиции приготовления на гриле и копчения», — рассказывает эксперт по грилю Юрис Титов.
Что важно учитывать во время приготовления на гриле
1. Выбирайте качественный уголь
Хороший результат начинается с правильного топлива. Эксперт советует выбирать более крупные и тяжелые куски древесного угля — они обычно плотнее и обеспечивают более равномерный жар. Угольные брикеты подойдут в случаях, когда нужна более высокая температура или длительное время приготовления.
2. Забудьте о жидкости для розжига
Для розжига лучше всего использовать специальный стартер для угля. Если его нет, можно воспользоваться простым способом: смочить бумажную салфетку растительным маслом, сложить уголь сверху башенкой и поджечь. «Я крайне не рекомендую использовать жидкости для розжига. Они могут повлиять как на вкус, так и на аромат готового блюда», — подчеркивает эксперт.
3. Оставляйте место для непрямого жара
Одна из самых распространенных ошибок — полностью засыпать гриль углями. Часть поверхности должна оставаться свободной, образуя зону непрямого приготовления. Это позволяет контролировать температуру и при необходимости перемещать продукты подальше от пламени, если капающий жир вызывает возгорание.
4. Не торопитесь класть мясо на решетку
Не стоит начинать готовить сразу после розжига углей. Они готовы только тогда, когда покроются серым слоем пепла. Если положить продукты слишком рано, они могут быстро подгореть снаружи, оставаясь сырыми внутри.
5. Маринад не обязан быть сложным
Хотя существует множество вариантов маринадов, классическое сочетание лука, соли и перца по-прежнему остается одним из самых популярных. Также можно использовать различные сухие смеси специй, которые придают мясу насыщенный вкус без длительного маринования.
6. Термометр — лучший помощник у гриля
Наиболее точно определить готовность мяса помогает термометр. Внутренняя температура свинины и курицы должна достигать не менее 70 градусов. Это позволяет избежать как недожаренного, так и пересушенного мяса.
7. Дайте мясу отдохнуть
После снятия с гриля мясо не стоит сразу нарезать и подавать на стол. Несколько минут отдыха позволяют сокам равномерно распределиться внутри продукта, делая его более сочным и вкусным.