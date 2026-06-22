Летние овощи и ягоды быстро портятся: как продлить им свежесть без лишних затрат
Лето дарит изобилие свежих продуктов - от выращенной на грядке зелени и овощей до сезонных ягод и фруктов с местных рынков. Однако сохранить эти продукты свежими достаточно долго бывает непросто.
Храните продукты правильно
Правильное хранение - ключ к тому, чтобы продукты дольше оставались свежими. Один из важнейших принципов - позволить продуктам "дышать". Многие овощи, включая огурцы, морковь, свеклу и капусту, дольше сохраняют свежесть, если хранить их в корзинах, сетках или контейнерах, обеспечивающих циркуляцию воздуха, говорит руководитель отдела продуктов питания IKEA Олег Сорочин.
Не менее важно знать, какие продукты нужно хранить в холодильнике. Листовые овощи, свежую зелень, брокколи, цветную, белокочанную, брюссельскую капусту и нарезанные овощи следует помещать в холодильник как можно скорее. Летние ягоды нужно хранить сухими в холодильнике, а мыть только непосредственно перед употреблением. Корнеплоды, такие как морковь, свекла и редис, лучше сохраняются в прохладных условиях, тогда как помидоры рекомендуется держать при комнатной температуре до полного созревания, а картофель, лук и чеснок хранить в прохладном темном месте.
"Еще один простой способ продлить свежесть - хранить фрукты и овощи отдельно. Яблоки и помидоры могут ускорять созревание и порчу находящихся рядом овощей и листовой зелени. Салат, шпинат, укроп, петрушку, огурцы, брокколи и морковь лучше хранить отдельно от этих фруктов", - добавляет Сорочин.
Чтобы дольше сохранить свежесть листовой зелени, такой как руккола или шпинат, тщательно промойте ее, полностью высушите и храните в закрывающемся пакете или герметичном контейнере. Положите в пакет бумажное полотенце для впитывания лишней влаги и меняйте его, если оно станет влажным - это поможет предотвратить увядание и порчу зелени.
Наведите порядок в холодильнике и кладовой, чтобы уменьшить количество пищевых отходов
"Хорошая организация хранения помогает использовать продукты до того, как они испортятся. Если выделить в холодильнике специальное место для продуктов, которые нужно использовать в ближайшее время, будет проще следить за тем, что у вас уже есть дома, и снизить вероятность того, что вы можете забыть про какие-то продукты. Для этого отлично подходят прозрачные органайзеры для холодильника, так как они позволяют держать продукты на виду, обеспечивают легкий доступ и правильную вентиляцию", - говорит Сорочин.
Летом особенно популярна свежая зелень, такая как петрушка, укроп, кинза, мята и зеленый лук, однако в холодильнике она быстро теряет свежесть, если хранить ее в открытом виде. Специальные контейнеры для хранения зелени помогают сохранять ее свежей до 2-3 недель. Герметичный контейнер поддерживает естественную влажность, а прозрачный купол обеспечивает хороший обзор и удобный доступ. "Простые решения могут дать ощутимый результат. Прозрачные контейнеры для хранения позволяют легче увидеть, что уже находится в холодильнике, а емкости, которые можно ставить друг на друга, помогают максимально эффективно использовать доступное пространство. Выдвижные органайзеры особенно удобны для небольших продуктов, таких как ягоды, зелень и сыры, которые легко теряются среди более крупных упаковок. Вращающиеся подносы обеспечивают хороший обзор банок, соусов и приправ, хранящихся в глубине холодильника, благодаря чему их легче достать, и они реже остаются забытыми", - добавляет руководитель отдела продуктов питания IKEA.
Не позволяйте хорошим продуктам пропадать зря
"Продукты, которые начинают терять свежесть, часто все еще вполне пригодны для употребления. Увядшую зелень, такую как укроп, петрушка или зеленый лук, можно освежить в холодной воде либо измельчить и заморозить, чтобы использовать в будущем. Подсохшая морковь часто вновь становится хрустящей после замачивания в ледяной воде, а салат, шпинат и руккола могут восстановиться после непродолжительной ледяной ванны", - говорит О. Сорочин.
Перезревшие помидоры можно использовать для приготовления супов, соусов или запеченных блюд, а очень спелые ягоды - заморозить для смузи и десертов либо приготовить из них варенье. Вместо того чтобы выбрасывать овощные очистки и обрезки, используйте их для приготовления домашнего бульона. Достаточно проварить их в воде, процедить и заморозить бульон в формочках для льда, чтобы позже добавить в супы, соусы и другие блюда.
Опрос по заказу IKEA был проведен компанией Norstat в Латвии и других странах Балтии в сентябре 2025 года. В каждой из стран Балтии в нем приняли участие по 1000 человек. Онлайн-опрос был посвящен вопросам, связанным с кухней, ее организацией и трудностями, с которыми жители сталкиваются в ее повседневном использовании. Также исследование охватывало привычки жителей в области питания, приготовления пищи и более практические вопросы, такие как желание обновить кухню.