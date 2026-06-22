Летние овощи и ягоды быстро портятся: как продлить им свежесть без лишних затрат

Летом особенно популярна свежая зелень, такая как петрушка, укроп, кинза, мята и зеленый лук, однако в холодильнике она быстро теряет свежесть, если хранить ее в открытом виде. Специальные контейнеры для хранения зелени помогают сохранять ее свежей до 2-3 недель. Герметичный контейнер поддерживает естественную влажность, а прозрачный купол обеспечивает хороший обзор и удобный доступ. "Простые решения могут дать ощутимый результат. Прозрачные контейнеры для хранения позволяют легче увидеть, что уже находится в холодильнике, а емкости, которые можно ставить друг на друга, помогают максимально эффективно использовать доступное пространство. Выдвижные органайзеры особенно удобны для небольших продуктов, таких как ягоды, зелень и сыры, которые легко теряются среди более крупных упаковок. Вращающиеся подносы обеспечивают хороший обзор банок, соусов и приправ, хранящихся в глубине холодильника, благодаря чему их легче достать, и они реже остаются забытыми", - добавляет руководитель отдела продуктов питания IKEA.