Один маринад меняет все: как приготовить курицу, чтобы она осталась сочной
Куриное филе часто считают самым удобным продуктом для быстрого ужина: оно недорогое, готовится быстро и подходит почти ко всему — к салату, картофелю, рису, пасте или овощам. Но есть одна проблема: стоит чуть передержать его на сковороде или в духовке, и вместо сочного мяса получается сухой плотный кусок. Хорошая новость в том, что этого можно избежать.
Главный секрет сочной курицы — не в большом количестве масла и не в сложных специях. Мясу нужно немного кислоты, немного жира и время. Кислота помогает сделать структуру филе мягче, масло не дает ему пересохнуть, а специи добавляют вкус. Один из самых удачных вариантов — маринад на основе йогурта или кефира.
Для такого маринада понадобится: 500-600 г куриного филе, 3-4 столовые ложки натурального йогурта без сахара или кефира, 1 столовая ложка растительного масла, 1 чайная ложка горчицы, 1-2 зубчика чеснока, соль, черный перец, немного паприки и, по желанию, щепотка сушеных трав. Можно добавить несколько капель лимонного сока, но перебарщивать не стоит: если кислоты будет слишком много, мясо может стать рыхлым.
Филе лучше не оставлять большими толстыми кусками. Его можно разрезать вдоль на более тонкие пласты или слегка отбить через пленку. Так курица промаринуется равномернее и приготовится быстрее. Затем мясо нужно смешать с маринадом, накрыть и убрать в холодильник минимум на 30 минут. Идеально — на 2-3 часа. На ночь тоже можно, особенно если маринад мягкий, на йогурте или кефире.
Готовить такую курицу можно тремя способами. Самый быстрый — на сковороде. Разогрейте ее хорошо, добавьте немного масла и жарьте филе на среднем огне по 3-5 минут с каждой стороны, в зависимости от толщины куска. Не нужно постоянно двигать мясо: пусть оно спокойно подрумянится. После жарки дайте курице полежать 5 минут — за это время соки внутри распределятся, и мясо будет мягче.
Второй вариант — духовка. Выложите филе в форму и запекайте при 190 градусах примерно 18-25 минут. Точное время зависит от размера кусков. Главное — не пересушить. Если филе тонкое, ему может хватить и 15-18 минут. Для более сочного результата можно накрыть форму фольгой на первую половину запекания, а затем снять ее, чтобы мясо слегка подрумянилось.
Третий вариант — приготовить курицу вместе с овощами. В форму можно добавить кабачки, сладкий перец, лук, помидоры черри или брокколи. Овощи дадут влагу, и филе получится еще нежнее. Такой способ удобен тем, что сразу получается полноценный ужин без лишней посуды.
Есть и несколько ошибок, из-за которых курица почти всегда выходит сухой. Первая — слишком сильный огонь. Снаружи мясо быстро зажаривается, а внутри остается сырым, поэтому его приходится держать дольше, и оно пересыхает. Вторая — слишком долгая готовка. Куриное филе не любит принцип «пусть постоит еще немного». Третья — нарезать мясо сразу после приготовления. Если разрезать филе прямо со сковороды, часть сока вытечет.
Такой маринад хорош тем, что его легко менять под настроение. Для более яркого вкуса можно добавить карри, куркуму или копченую паприку. Для средиземноморского варианта — орегано, базилик и немного лимонной цедры. Для более нежного вкуса — только йогурт, чеснок, соль и зелень.