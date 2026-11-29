В Латвии с начала года умерли 76 детей и молодых людей, не достигших 20 лет
За первые десять месяцев этого года в Латвии умерли 76 детей и молодых людей в возрасте до 20 лет, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Хотя общее число умерших ниже прошлогодних показателей за сопоставимый период с меньшей продолжительностью, в одной из возрастных групп уже зарегистрировано больше смертей.
Больше всего умерших - 30 - были детьми в возрасте до четырех лет включительно. Еще 27 умерших были в возрасте от 15 до 19 лет, 15 - от 10 до 14 лет, четверо - от пяти до девяти лет. Среди всех умерших с начала года до начала ноября детей и молодых людей 41 - мальчики и юноши, 35 - девочки и девушки.
Как изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом?
В 2025 году уже за первые восемь месяцев в Латвии умерли 80 детей и молодых людей, не достигших 20-летнего возраста. Среди них был 31 ребенок в возрасте до четырех лет включительно, шестеро детей в возрасте от пяти до девяти лет, девять - от 10 до 14 лет и 34 молодых человека в возрасте от 15 до 19 лет.
При этом в возрастной группе от 10 до 14 лет за первые десять месяцев 2026 года зарегистрировано уже 15 смертей против девяти за первые восемь месяцев прошлого года. Однако из-за разной продолжительности сравниваемых периодов делать выводы о годовой динамике смертности пока преждевременно.
От чего умирают дети в Латвии?
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2025 году в Латвии умер 91 ребенок в возрасте до 17 лет включительно. Это почти на 38% больше, чем в 2024 году, когда умерли 66 детей.
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В прошлом году 34 ребенка умерли, не дожив до своего первого дня рождения. В 21 случае причиной смерти детей стали патологические состояния, возникшие в перинатальном периоде, в семи случаях - синдром внезапной детской смерти, еще в шести - злокачественные новообразования.
Среди наиболее распространенных причин смерти несовершеннолетних в Латвии также фигурируют внешние причины, к которым относятся дорожно-транспортные происшествия, утопления, отравления и другие несчастные случаи. Многие из таких смертей можно предотвратить.
У детей в возрасте до одного года наиболее распространенными причинами смерти являются патологические состояния, возникшие в перинатальном периоде, врожденные пороки развития, хромосомные аномалии и синдром внезапной детской смерти.