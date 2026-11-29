Больше всего умерших - 30 - были детьми в возрасте до четырех лет включительно. Еще 27 умерших были в возрасте от 15 до 19 лет, 15 - от 10 до 14 лет, четверо - от пяти до девяти лет. Среди всех умерших с начала года до начала ноября детей и молодых людей 41 - мальчики и юноши, 35 - девочки и девушки.