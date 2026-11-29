Зима начнется с потепления: синоптики рассказали, какой будет первая неделя декабря
В начале новой недели в Латвию начнет поступать более теплая воздушная масса, благодаря чему морозы постепенно отступят. Уже к середине недели местами воздух прогреется до +7 градусов, однако не обойдется и без неприятных погодных явлений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на понедельник и вторник столбики термометров еще будут опускаться до -3...-8 градусов, однако к середине недели ночная температура составит от -3 до +2 градусов. Днем температура воздуха преимущественно будет положительной, а к середине недели достигнет 0...+7 градусов. Как днем, так и ночью теплее всего будет в Курземе и на побережье.
Небо преимущественно будет затянуто облаками, однако благодаря сохраняющемуся влиянию антициклона существенных осадков не ожидается, и на протяжении всей недели погода будет преимущественно сухой.
В понедельник местами сквозь облака пробьются солнечные лучи, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный ветер южного направления, который на побережье днем станет порывистым. Ночью воздух остынет до -3...-8 градусов, днем температура составит от -3 до +2 градусов.
Во вторник сохранится облачная погода, в отдельных прибрежных районах ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до -3...-7 градусов, в Курземе и на побережье температура составит от -3 до +2 градусов. Днем ожидается от -3 до +2 градусов, во многих районах Курземе и на побережье будет теплее - от +2 до +5 градусов.
В среду в первой половине ночи в отдельных прибрежных районах ожидается небольшой дождь, а во второй половине ночи и утром на востоке страны местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Возможен также ледяной дождь. Ночная температура составит от -3 до +2 градусов, во многих районах Курземе и на побережье - от +2 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до 0...+5 градусов, местами на морском побережье - до +7 градусов.
Что ждет Латвию во второй половине недели?
Погоду по-прежнему будет определять антициклон. Небо останется преимущественно серым, хотя временами будет выглядывать солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый или умеренный ветер южного направления.
Читайте продолжение после рекламы
Дневная температура воздуха существенно не изменится, а ночами местами станет на несколько градусов теплее. Во многих районах страны даже ночью столбики термометров больше не будут опускаться ниже нуля.
Синоптики напоминают, что зимой, когда температура воздуха и поверхности земли колеблется около нуля, а осадки выпадают в виде дождя, мокрого снега, снега или ледяного дождя, отдельные участки дорог и тротуаров могут становиться скользкими. Водителям и пешеходам следует соблюдать особую осторожность.