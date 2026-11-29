В ночь на понедельник и вторник столбики термометров еще будут опускаться до -3...-8 градусов, однако к середине недели ночная температура составит от -3 до +2 градусов. Днем температура воздуха преимущественно будет положительной, а к середине недели достигнет 0...+7 градусов. Как днем, так и ночью теплее всего будет в Курземе и на побережье.