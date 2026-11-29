Латвия проводит осень морозами.
В Латвии
Сегодня 18:12
Последний день осени в Латвии будет морозным
В начале новой недели погода в Латвии существенно не изменится по сравнению с выходными - ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, сообщают синоптики.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье - порывистый.
По ночам температура воздуха будет опускаться до -3...-8 градусов, в прибрежных районах будет немного теплее. Днем на большей части территории страны температура составит от -3 до +2 градусов.