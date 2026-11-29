Латвия потратит до 30 000 евро на мониторинг российского и белорусского телевидения
Государственная канцелярия Латвии объявила закупку услуг по мониторингу российских и белорусских телеканалов. В течение ближайших двух лет ведомство намерено получать доступ к записям телевизионных передач, выделив на эти цели до 30 000 евро без НДС.
Согласно условиям закупки, победитель конкурса должен будет обеспечить доступ к записям передач российских телеканалов, финансируемых государством, а также белорусского телевидения.
В документации закупки среди телеканалов указаны:
- НТВ Мир;
- Первый канал;
- Россия 1;
- РТР-Планета;
- Россия 24;
- RT (Russia Today);
- ТНТ;
- Беларусь 24.
Исполнитель должен будет обеспечить онлайн-доступ к записям телепередач как минимум для трех пользователей. При этом записи должны оставаться доступными для просмотра не менее месяца.
Закупка была объявлена 20 ноября, а потенциальные поставщики услуг могут подать свои предложения до 7 декабря. При определении победителя большее значение будет иметь качество предлагаемых услуг, на которое приходится 60% оценки, тогда как на стоимость - 40%.
Это не первый случай, когда Государственная канцелярия выделяет средства на мониторинг зарубежного телевидения. В 2024 году победителем аналогичной закупки стало информационное агентство LETA, а сумма договора составила 27 999,84 евро. В декабре 2022 года ведомство также объявляло конкурс на предоставление услуг по мониторингу российского телевидения, однако впоследствии закупка была прекращена.
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Согласно утвержденной правительством концепции стратегической коммуникации и безопасности информационного пространства Латвии на 2023-2027 годы, в число задач Государственной канцелярии входит централизованный мониторинг и анализ информационного пространства, в том числе выявление дезинформации и информационных манипуляций.