Это не первый случай, когда Государственная канцелярия выделяет средства на мониторинг зарубежного телевидения. В 2024 году победителем аналогичной закупки стало информационное агентство LETA, а сумма договора составила 27 999,84 евро. В декабре 2022 года ведомство также объявляло конкурс на предоставление услуг по мониторингу российского телевидения, однако впоследствии закупка была прекращена.