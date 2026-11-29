С целью повысить безопасность дорожного движения и обеспечить удобное передвижение жителей на участке от Озолниеки до Далбе, самоуправление Елгавского края уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с Latvijas valsts ceļi. Как информирует предприятие, в настоящее время продолжается разработка строительного проекта, однако ее затрудняет согласование решения по пересечению железной дороги. Если удастся найти компромисс и согласовать проект, начать строительные работы планируется в 2027 году. Работы предполагается осуществлять в рамках программы политики сплочения Европейского союза «Развитие велоинфраструктуры».