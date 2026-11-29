В Елгавском крае готовятся к реализации крупного инфраструктурного проекта
Дума Елгавского края приняла решение разделить муниципальные земельные участки, выделив территории, необходимые для строительства пешеходно-велосипедной дорожки от Озолниеки до Далбе, и безвозмездно передать их в государственную собственность в лице Министерства сообщения.
Четыре земельных участка общей площадью около 0,49 гектара необходимы для реализации строительного проекта «Пешеходно-велосипедная дорожка от Озолниеки до Далбе и повышение безопасности дорожного движения на автомобильной дороге P100 Озолниеки – Далбе на пересечении с улицей Тилта, 8,60 км» и для дальнейшего обслуживания созданной инфраструктуры.
С целью повысить безопасность дорожного движения и обеспечить удобное передвижение жителей на участке от Озолниеки до Далбе, самоуправление Елгавского края уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с Latvijas valsts ceļi. Как информирует предприятие, в настоящее время продолжается разработка строительного проекта, однако ее затрудняет согласование решения по пересечению железной дороги. Если удастся найти компромисс и согласовать проект, начать строительные работы планируется в 2027 году. Работы предполагается осуществлять в рамках программы политики сплочения Европейского союза «Развитие велоинфраструктуры».
Самоуправление обязуется покрыть расходы на устройство освещения и потребление электроэнергии на планируемом участке пешеходно-велосипедной дорожки от Озолниеки до поворота на Цену.
Принятое решение думы предусматривает, что если земля более не будет использоваться по назначению, государство должно безвозмездно вернуть ее в собственность самоуправления Елгавского края.