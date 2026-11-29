У Starlink нет лицензии на работу в Иране, однако Маск ранее публично подтверждал, что сервис в стране действует. Иранские власти неоднократно ограничивали доступ населения к интернету, в том числе во время массовых протестов в январе. После тех протестов США тайно ввезли в Иран тысячи терминалов Starlink, чтобы жители могли оставаться на связи.