Washington Post: Иран использовал Starlink при атаках на войска США - Маск возмущен
Иранские военные использовали спутниковый интернет Starlink во время атак на американские силы на Ближнем Востоке, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ходом операций.
Речь идет о начале марта 2026 года, когда в ответ на удары США и Израиля Тегеран атаковал американские базы в регионе ракетами и беспилотниками.
По данным издания, руководство SpaceX узнало об использовании сети иранскими военными в первую неделю марта. Двое собеседников, знакомых с внутренними обсуждениями в компании, рассказали, что ее глава Илон Маск был возмущен. В те же дни ему сообщили, что и американские военные нарушили условия использования спутниковой связи: Пентагон применял военную версию сети Starshield на беспилотниках, хотя оплаченный тариф предусматривал только наземные операции.
У Starlink нет лицензии на работу в Иране, однако Маск ранее публично подтверждал, что сервис в стране действует. Иранские власти неоднократно ограничивали доступ населения к интернету, в том числе во время массовых протестов в январе. После тех протестов США тайно ввезли в Иран тысячи терминалов Starlink, чтобы жители могли оставаться на связи.
По сведениям The Washington Post, об использовании Starlink иранскими военными говорилось в секретном докладе, адресованном министру обороны США Питу Хегсету. В ответ на запрос Reuters представитель Пентагона заявил, что ведомству о таком докладе неизвестно.