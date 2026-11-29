Чтобы определить возможности дальнейшего использования вещества и наиболее подходящий способ обращения с ним, образец серы отправили на лабораторные исследования. Сера широко применяется и в садоводстве - например, для подкисления почвы при выращивании садовой голубики. Результаты анализов позволят установить, следует ли классифицировать обнаруженное вещество как химическое вещество или продукт либо как опасные отходы. От этого будет зависеть дальнейший порядок действий на территории бывшего завода.