60 тонн опасной серы пролежали в Екабпилсе почти 27 лет - обнаружен заброшенный склад
Около 60 тонн серы могли пролежать в заброшенном здании бывшего сахарного завода в Екабпилсе не менее 27 лет. Часть склада обрушилась, и опасное вещество оказалось под открытым небом.
Как сообщает Государственная служба окружающей среды (VVD), нарушение было выявлено на территории бывшего сахарного завода на улице Ниедру в Екабпилсе. Около 60 тонн кристаллической серы хранились на площади примерно 100 квадратных метров без упаковки, непосредственно в складском помещении. Из-за частичного обрушения стены и крыши здания часть вещества оказалась под открытым небом и подвергалась непосредственному воздействию погодных условий.
VVD незамедлительно потребовала от владельца территории накрыть серу, находившуюся в открытой части склада. Это предписание было оперативно выполнено. Во время осмотра инспекторы установили, что территория огорожена, а на ней расположено несколько физически изношенных зданий. Предположительно, хранящаяся там сера осталась со времен работы сахарного завода, где ее использовали в процессе производства сахара.
Сама кристаллическая сера представляет собой желтое твердое горючее вещество. При определенных условиях ее пыль может создавать взрывоопасную среду, а при горении выделяется токсичный диоксид серы, раздражающий глаза и дыхательные пути.
Чтобы определить возможности дальнейшего использования вещества и наиболее подходящий способ обращения с ним, образец серы отправили на лабораторные исследования. Сера широко применяется и в садоводстве - например, для подкисления почвы при выращивании садовой голубики. Результаты анализов позволят установить, следует ли классифицировать обнаруженное вещество как химическое вещество или продукт либо как опасные отходы. От этого будет зависеть дальнейший порядок действий на территории бывшего завода.
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С учетом позиции владельца объекта дальнейшее решение вопроса об обращении с серой должно быть обеспечено в течение десяти месяцев. VVD включит этот срок в официальное решение с перечнем необходимых мероприятий и будет контролировать его выполнение.
О ситуации также проинформированы Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная полиция и самоуправление Екабпилсского края. При необходимости каждая из этих структур сможет подключиться к решению проблемы в рамках своей компетенции.
В VVD напоминают, что сера является легковоспламеняющимся веществом. При горении выделяется токсичный и едкий диоксид серы, поэтому ее безопасное хранение имеет принципиальное значение для защиты здоровья людей и окружающей среды.
Екабпилсский сахарный завод был закрыт в 1999 году. Это означает, что обнаруженные тонны кристаллической серы, возможно, пролежали на территории предприятия не менее 27 лет.