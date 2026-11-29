"Мы всегда радуемся, когда рождественскую елку Вильнюса признают одной из самых красивых в мире, но хотим, чтобы она была чем-то большим, чем просто красивый объект для осмотра. Вильнюс - необычный город, и в этом году мы воплотили часть его волшебства в елке, которая позволяет каждому стать частью истории, загадать желание и, возможно, немного больше поверить в чудеса", - рассказала руководитель отдела коммуникаций Go Vilnius Эгле Гирдзияускайте.