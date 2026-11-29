Рождественская елка в Вильнюсе в 2026 году
28 ноября в Вильнюсе зажгли главную рождественскую елку, оформление которой в этом году связано с историей всех трех стран Балтии. ...
ФОТО: не просто праздничное украшение! Какой смысл для стран Балтии скрывает елка Вильнюса
В субботу, 28 ноября, в Вильнюсе зажгли главную рождественскую елку, оформление которой в этом году связано с историей всех трех стран Балтии. В основе необычной праздничной композиции лежит одна из городских легенд, а каждый посетитель Кафедральной площади сможет испытать ее на себе.
В этом году 17-метровая живая ель возвышается над огромной золотой звездой шириной 32 метра. На создание такой композиции авторов вдохновила знаменитая Плитка чудес (Stebuklas), расположенная на Кафедральной площади, где в 1989 году завершился Балтийский путь.
Место, где сбываются желания
Небольшую гранитную плитку с золотой звездой в 1994 году создал литовский художник Гитенис Умбрасас. Согласно местному поверью, чтобы желание исполнилось, необходимо встать на плитку, повернуться вокруг своей оси по часовой стрелке и загадать желание. Этой зимой небольшой городской символ превратился в гигантскую золотую звезду, приглашая жителей и гостей Вильнюса принять участие в необычном ритуале.
"Мы всегда радуемся, когда рождественскую елку Вильнюса признают одной из самых красивых в мире, но хотим, чтобы она была чем-то большим, чем просто красивый объект для осмотра. Вильнюс - необычный город, и в этом году мы воплотили часть его волшебства в елке, которая позволяет каждому стать частью истории, загадать желание и, возможно, немного больше поверить в чудеса", - рассказала руководитель отдела коммуникаций Go Vilnius Эгле Гирдзияускайте.
45 тысяч светодиодов и три километра гирлянд
Золотая звезда у подножия елки служит не только декоративным элементом. На нее можно подняться по четырем специально оборудованным пандусам и прогуляться вокруг праздничного дерева.
Общая высота композиции составляет 22 метра: 17 метров приходится на саму ель, еще два метра - на сверкающее украшение на верхушке и три метра - на платформу.
Для оформления елки использовали три километра световых гирлянд, 45 тысяч программируемых светодиодов, 400 световых вспышек и 600 золотых и серебряных украшений.
Читайте продолжение после рекламы
Праздничная иллюминация появилась и в других районах Вильнюса. Улицы, площади, парки и мосты украсили 10,5 километра новых гирлянд, более 50 объемных световых инсталляций и 650 украшений на фонарных столбах.
Рождественская ярмарка и самый медленный марафон
Вокруг главной елки на Кафедральной площади разместилась рождественская ярмарка, где можно приобрести изделия местных ремесленников, керамику, украшения и традиционные литовские лакомства. Среди них - знаменитый торт шакотис, местный мед, вафли, блины и небольшое маковое печенье кучюкай, которое традиционно подают в сочельник.
Еще одной особенностью праздничного сезона в Вильнюсе станет самый медленный рождественский марафон. Его участникам предлагают отказаться от привычной спешки и отправиться на неспешную прогулку по украшенным улицам, заглядывая в уютные кафе и обращая внимание на детали городской архитектуры. Специальные цифровые карты с маршрутами будут доступны до 3 января.
На Ратушной площади также будет работать открытый каток, который останется доступным до 25 января, когда Вильнюс отметит свой день рождения.
А жители Латвии в этом праздничном сезоне могут отправиться в литовскую столицу на специально украшенных рождественских поездах LTG Link, курсирующих из Риги.