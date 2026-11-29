Одним из самых зрелищных моментов вечера стало выступление акробата в светящемся костюме, который прошел по натянутой высоко над площадью стропе. Этот вид экстремальной акробатики называется хайлайнингом (highlining). В руках артист держал светящийся предмет, что перекликалось с сюжетом представления о возвращении света в город.