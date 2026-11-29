Зажжение елки на Ратушной площади (2026)
28 ноября на Ратушной площади в Риге зажгли главную рождественскую елку столицы. В этом году традиционная церемония превратилась в необычное ...
ФОТО: танцы на фасадах и акробат над головами зрителей! Как в Риге зажгли главную рождественскую елку
В субботу вечером, 28 ноября, на Ратушной площади в Риге зажгли главную рождественскую елку столицы. В этом году традиционная церемония превратилась в необычное театрализованное представление, декорациями для которого стали исторические здания Старой Риги, а часть действия развернулась высоко над головами зрителей.
В преддверии первого Адвента на Ратушной площади собрались рижане и гости столицы. Праздничное мероприятие началось в 17:00, однако вместо традиционного концерта организаторы представили зрителям постановку современного танца "Хранители зимнего света".
В основу представления легла история четырех персонажей - Утра, Дня, Вечера и Ночи, которые объединили усилия, чтобы отыскать свет и вернуть его городу в преддверии Рождества.
Сказочную историю с помощью танца, музыки и художественного слова рассказали артисты объединения современной хореографии LDM5 и актер Арис Матесович. Музыку для постановки написал Мартиньш Озолиньш-Озолс.
Особенностью постановки стало использование архитектуры Старой Риги. Частью сценического пространства стали фасады Дома Черноголовых, Рижского технического университета и Рижской думы. Здания подсвечивались разными цветами, на их фасадах появлялись световые проекции, а артисты выступали в том числе на балконах.
Одним из самых зрелищных моментов вечера стало выступление акробата в светящемся костюме, который прошел по натянутой высоко над площадью стропе. Этот вид экстремальной акробатики называется хайлайнингом (highlining). В руках артист держал светящийся предмет, что перекликалось с сюжетом представления о возвращении света в город.
Кульминацией сказочного представления стало появление праздничных огней на главной елке столицы. В церемонии зажжения вместе с хранителями света принял участие председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс. После завершения постановки в программе вечера было предусмотрено выступление диджея Stocka.
Праздничные мероприятия в столице продолжатся и сегодня, 29 ноября. На Домской площади состоится официальное открытие рождественской ярмарки, которая начала работу еще в пятницу и продлится до 3 января 2027 года.