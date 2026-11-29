Члены администрации президента США стали жить на военных базах. Зачем?
Около шести высокопоставленных членов администрации президента США Дональда Трампа живут в охраняемом жилье на военных объектах в районе Вашингтона. Как сообщил телеканал CNN, среди причин переезда угрозы со стороны Ирана и случаи политического насилия в самих США.
Одним из последних о переезде рассказал министр финансов США Скотт Бессент. В интервью CNBC 20 ноября он заявил, что перебрался на военную базу после того, как из Ирана стали поступать угрозы убийства в его адрес и в адрес других членов кабинета. Бессент связал их с экономическим давлением Вашингтона на Тегеран и добавил, что намерен продолжать этот курс.
По данным CNN, из соображений безопасности место жительства сменил и генеральный прокурор США Тодд Бланш. У главы аппарата Белого дома Стивена Миллера были другие обстоятельства: он переехал с семьей после того, как у их прежнего дома начались преследования и в их адрес поступили угрозы.
Среди тех, кто живет в военном жилье, также госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Представитель Белого дома объяснил CNN, что из-за угроз некоторые чиновники больше не могут жить в обычных городских домах.
Прецеденты были и раньше. Роберт Гейтс, возглавлявший Пентагон с 2006 по 2011 год, стал первым американским министром обороны, поселившимся в военном жилье. По действовавшим тогда правилам он платил рыночную арендную плату – более 6500 долларов в месяц. Особенность нынешней ситуации, как отмечает CNN, в том, что такое жилье одновременно занимают сразу несколько гражданских руководителей страны.