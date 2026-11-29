Одним из последних о переезде рассказал министр финансов США Скотт Бессент. В интервью CNBC 20 ноября он заявил, что перебрался на военную базу после того, как из Ирана стали поступать угрозы убийства в его адрес и в адрес других членов кабинета. Бессент связал их с экономическим давлением Вашингтона на Тегеран и добавил, что намерен продолжать этот курс.