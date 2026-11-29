Рождественские подарки могут не успеть к праздникам: Latvijas Pasts назвала последние даты отправки
Хотите, чтобы рождественский подарок или открытка дошли до адресата вовремя? Не откладывайте отправку на последнюю неделю перед праздниками: для некоторых зарубежных направлений крайний срок наступает уже 5 декабря.
Жителям Латвии, которые хотят успеть отправить рождественские подарки и поздравления родным и друзьям, стоит поторопиться. Latvijas Pasts опубликовала крайние сроки отправки посылок перед праздниками. Для некоторых направлений отправить подарок нужно уже в начале декабря, иначе он может не успеть к Рождеству.
Чтобы внутренние отправления дошли до адресатов до Рождества, их необходимо оформить не позднее 21 декабря. До этой даты посылки нужно положить в пакомат Latvijas Pasts, принести в одно из отделений обслуживания клиентов или передать курьеру.
С международными отправлениями придется поторопиться еще больше. Последний день оформления посылок для доставки в страны Европейского союза - 13 декабря, а для отправлений в третьи страны - 5 декабря.
В Latvijas Pasts подчеркивают, что международные посылки рекомендуется отправлять заранее. На сроки доставки влияют графики работы зарубежных почтовых операторов и загруженность международных логистических партнеров в предпраздничный период.
Особый запас времени стоит предусмотреть при отправке посылок в США, Австралию, Новую Зеландию, Канаду, а также на Кипр и Мальту. На этих направлениях сроки доставки зависят в том числе от особенностей логистических маршрутов.
Крайние сроки отправки рождественских посылок:
- 5 декабря - в третьи страны за пределами ЕС;
- 13 декабря - в страны Европейского союза;
- 21 декабря - по территории Латвии.
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Отправить поздравления, подарки и посылки можно через 440 пакоматов Latvijas Pasts, в отделениях обслуживания клиентов или заказав курьера. Компания напоминает, что ее сеть пакоматов является крупнейшей в стране, а воспользоваться ими можно в удобном месте в любое время суток. Кроме того, все уличные пакоматы оборудованы отдельными отделениями для писем.
Продолжая традицию, Latvijas Pasts и в этом году приглашает детей и взрослых отправить письмо Деду Морозу. Для этого письмо необходимо адресовать:
Ziemassvētku vecītim Rūķupē, Ziemupes pasts, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3463.
В этом году традиционные открытки и почтовые отправления дополняют ароматные рождественские марки с запахами апельсина, корицы, гвоздики и имбирных пряников. А те, кто хочет сделать поздравление более индивидуальным, могут создать почтовую марку с собственным дизайном на сайте www.manapastmarka.lv.
Подробнее о работе Latvijas Pasts в праздничный период можно узнать в рождественском путеводителе почты.
Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила представленные Latvijas Pasts тарифы на универсальные почтовые услуги, которые вступят в силу с 1 января 2027 года. Стоимость наиболее востребованной услуги - отправки обычного письма весом до 20 граммов по Латвии - увеличится на 4%.