Отправить поздравления, подарки и посылки можно через 440 пакоматов Latvijas Pasts, в отделениях обслуживания клиентов или заказав курьера. Компания напоминает, что ее сеть пакоматов является крупнейшей в стране, а воспользоваться ими можно в удобном месте в любое время суток. Кроме того, все уличные пакоматы оборудованы отдельными отделениями для писем.