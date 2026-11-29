Пока покупатели охотятся за скидками, сотрудники Amazon борются за выживание
Пока миллионы людей по всему миру погружены в предновогоднюю и распродажную лихорадку, сотрудники интернет-гиганта Amazon используют этот период, чтобы привлечь внимание к своим условиям труда.
В минувшие выходные в 20 странах начались забастовки и акции протеста Amazon. Работники требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и заключения коллективных трудовых договоров, сообщает Euronews.
Протесты проходят уже седьмой год подряд. В этом году к кампании Make Amazon Pay присоединились 50 организаций, в том числе профсоюзы и экологические движения. В некоторых странах акции продлятся до понедельника, охватив один из самых напряженных периодов торговли в году.
В Германии забастовки объявлены в 11 подразделениях Amazon, а в Индии протестные акции организованы как минимум в 23 местах. В Бангладеш недовольство работников вызвано низкими зарплатами. По данным организаторов протестов, сотрудники получают всего 128 евро в месяц, тогда как профсоюзы требуют повысить оплату до 220 евро.
В свою очередь, Amazon защищает свою кадровую политику, утверждая, что обеспечивает сотрудникам достойную зарплату, социальные гарантии и безопасные условия труда.
Во всем мире в компании работают более 1,5 миллиона человек, из них свыше 230 000 - в Европе.