По данным конфиденциального доклада, на который ссылается Bild, немецкие ведомства пришли к выводу, что за атаками на объекты Starlink в Польше, Литве и Болгарии стояли российские спецслужбы. Как утверждается в документе, за вознаграждение задания выполняли люди из окружения турецкой преступной группировки "Далтоны". Их действиями руководили из России.