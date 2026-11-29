"Атакуют днем и ночью": в Берлине признали, что РФ фактически ведет войну против Германии
С начала 2026 года в Германии зарегистрировали 285 случаев шпионажа и 216 случаев саботажа, в том числе на железных дорогах. Министр внутренних дел Александер Добриндт заявил изданию Bild am Sonntag, что через Германию и другие страны Европы проходит "теневой фронт".
"Германию атакуют днем и ночью. Скрытно. Из тени", – сказал Добриндт. По его оценке, у диверсий, шпионажа и кибератак есть общая политическая цель. Повреждая инфраструктуру, организаторы рассчитывают расколоть общество и подорвать доверие граждан к государству.
Один из эпизодов, о которых пишет Bild, – поджог станции спутниковой связи Starlink в Польше 23 сентября. После пожара Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ установило, что двое подозреваемых, граждане Турции, находятся в Германии. В октябре их задержал спецназ. Действия полиции и спецслужб координировал совместный центр по противодействию гибридным угрозам, начавший работу в июне.
По данным конфиденциального доклада, на который ссылается Bild, немецкие ведомства пришли к выводу, что за атаками на объекты Starlink в Польше, Литве и Болгарии стояли российские спецслужбы. Как утверждается в документе, за вознаграждение задания выполняли люди из окружения турецкой преступной группировки "Далтоны". Их действиями руководили из России.
В 2027 году федеральная полиция Германии планирует увеличить до 1000 человек численность сотрудников, отвечающих за противодействие беспилотникам. В бюджете на приобретение современной техники для этих задач предусмотрено 150 млн евро.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что на страны Балтии пришлась пятая часть диверсий, которые РФ устроила в Европе в этом году.