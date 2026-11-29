KNAB проверил, на каких условиях мэр Сигулды и его заместительница пользуются личными автомобилями
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) вынесло замечание председателю Сигулдской краевой думы Линардсу Кумскису. Внимание ведомства привлекло использование личных автомобилей руководством самоуправления в служебных целях и возмещение связанных с этим расходов из муниципального бюджета.
В ноябре KNAB завершило проверку договоров безвозмездного пользования транспортными средствами, которые Кумскис (Союз зеленых и крестьян не входит в данном случае в обозначение партии: Латвийский крестьянский союз) и его заместитель Анце Кайминя заключили с самоуправлением. Договоры предусматривали использование личных автомобилей для рабочих нужд и компенсацию соответствующих расходов из муниципального бюджета, сообщили агентству LETA в KNAB.
В ходе проверки выяснилось, что Кумскис не соблюдал порядок, установленный внутренними правилами самоуправления. Согласно этим правилам, заключать договоры безвозмездного пользования транспортными средствами с заместителями председателя думы имеет право исключительно исполнительный директор самоуправления. Однако Кумскис самостоятельно заключил такой договор со своей заместительницей.
KNAB признало нарушение малозначительным и вынесло председателю думы замечание.
При этом проверка показала, что компенсации амортизационных расходов обоим должностным лицам выплачивались в размере, предусмотренном правилами Кабинета министров. Кроме того, в 2025 году оба соблюдали установленные на этот год лимиты расходов на топливо.
Ранее сообщалось, что в июле депутаты Сигулдской краевой думы без обсуждения единогласно утвердили новый порядок использования транспортных средств самоуправления.
В решении думы пояснялось, что за время применения прежних правил были выявлены недостатки, возникли новые практические потребности, а отдельные процедуры требовалось привести в соответствие с фактической организацией работы самоуправления.
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Поскольку запланированные изменения затрагивали почти половину действующих правил, самоуправление решило утвердить их в новой редакции, чтобы сделать документ более понятным и удобным для применения на практике.