В ноябре KNAB завершило проверку договоров безвозмездного пользования транспортными средствами, которые Кумскис (Союз зеленых и крестьян не входит в данном случае в обозначение партии: Латвийский крестьянский союз) и его заместитель Анце Кайминя заключили с самоуправлением. Договоры предусматривали использование личных автомобилей для рабочих нужд и компенсацию соответствующих расходов из муниципального бюджета, сообщили агентству LETA в KNAB.