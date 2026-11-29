Самолет не смог приземлиться в Риге: 26-летний пилот airBaltic Марис рассказал о самых сложных рейсах
Самолет из Сицилии не смог приземлиться в Риге из-за неопознанного летательного объекта, а рейс из Тбилиси оказался испытанием из-за сильной турбулентности и гор. Второй пилот airBaltic рассказал, с какими неожиданностями сталкиваются экипажи и как готовятся к чрезвычайным ситуациям.
В авиации безопасность имеет огромное значение. Второй пилот национальной латвийской авиакомпании airBaltic 26-летний Марис Майкл Митревиц рассказал, что в повседневной работе уделяет вопросам безопасности очень большое внимание. Несмотря на это, время от времени приходится попадать в тревожные ситуации, когда решения нужно принимать чрезвычайно быстро. При этом каждое из них должно быть хорошо обдуманным.
Над безопасностью каждого рейса работает множество людей: техники, пилоты, бортпроводники и другие специалисты. Сотрудники контролируют работу друг друга.
"Если сегодня кто-то пропустил один шаг, сразу же есть следующий человек, чья ответственность в определенной степени пересекается с его ответственностью".
Сами самолеты также сконструированы таким образом, что у каждой системы есть резервная система. "Если какая-то система вдруг решит, что у нее сегодня неудачный день и что-то идет не так, у нас есть одна, две, три и даже четыре альтернативные системы, которые заботятся о том, чтобы весь самолет работал безупречно".
Непередаваемые ощущения от первого самостоятельного полета
Марис не боится летать. Именно многочисленные процедуры обеспечения безопасности успокаивают его. В связи с темой страха он вспомнил свой первый самостоятельный полет. Это означает, что студент, который до этого учился и тренировался летать вместе с инструктором, садится один в небольшой четырехместный самолет, взлетает с аэродрома, делает небольшой круг и возвращается на землю.
"Первое приземление, когда я был совершенно один, пожалуй, и стало тем моментом страха, к которому мне пришлось вернуться и который нужно было преодолеть. В тот момент, когда самолет впервые приземляется, совершает так называемое касание взлетно-посадочной полосы, а затем снова поднимается в воздух, ощущения просто непередаваемые".
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Марис вспомнил, как тогда смог выдохнуть и осознать, что уже неоднократно отрабатывал этот маневр, а затем снова поверил в собственные силы. Со временем уверенность в своих возможностях только выросла.
Во время перевозки пассажиров бояться некогда
Во время выполнения коммерческих рейсов времени на страх нет. Конечно, случаются сложные погодные условия, короткие взлетно-посадочные полосы и другие факторы, требующие повышенного внимания. Например, рядом с аэродромом могут находиться горы. Однако все это не вызывает у молодого специалиста страха, а заставляет еще больше концентрироваться.
"Сосредоточенность и внимание к работе находятся на настолько высоком уровне, что времени бояться вообще нет".
После сложных полетов, например в особенно ветреную погоду, возникает совершенно особое чувство, когда удается благополучно добраться до места назначения. Когда самолет съезжает со взлетно-посадочной полосы, заезжает на стоянку и пилот включает стояночный тормоз, появляется ощущение: "Это было непросто!" Именно в такие моменты наконец можно расслабиться, рассказал Марис.
"В особенно напряженный момент все органы чувств работают на пределе внимания, а когда все заканчивается и можно готовиться к следующему полету, наконец удается выдохнуть".
Однако в следующем рейсе все начинается сначала, включая соблюдение каждой меры безопасности. "Нельзя допускать, чтобы после сложного полета следующий рейс показался нам не таким трудным и поэтому мы расслабились, начали пить кофе, есть шоколад и смеяться". Важно, чтобы на каждом рейсе соблюдался максимально высокий уровень безопасности.
Сложный рейс из Грузии
В большинстве обычных полетов уровень стресса и концентрации не настолько высок, как во время экстремальных рейсов. Одним из таких сложных случаев стал перелет из Тбилиси в Ригу.
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На маршруте были высокие горы, ветреная погода и ограниченная информация о прогнозируемых погодных условиях. Поэтому перед полетом пришлось подготовиться тщательнее, например взять на борт больше топлива. "Самолет не каждый раз летает с полными баками".
Марис рассказал, что экипаж должен был быть готов к планам А, Б и даже В. Полет оказался сложным: пришлось лететь в условиях сильной турбулентности и серьезных погодных явлений, самолет бросало из стороны в сторону, а поблизости находились высокие горы.
"Конечно, мы знали, что погода ветреная, но не знали, что ситуация настолько серьезная". Решения нужно было принимать быстро, но при этом тщательно их обдумывать. "Самолет летит быстро, в воздухе еще никто не оставался, поэтому приходится выбирать наиболее безопасный вариант и решать, что и как мы можем сделать".
Самолет из Сицилии не смог приземлиться в Рижском аэропорту
Некоторое время назад Марис столкнулся с тревожной ситуацией при заходе на посадку в Рижском аэропорту, хотя вокруг него нет высоких гор и в тот день не было плохих погодных условий.
"Стоял прекрасный день, мы возвращали домой пассажиров из Сицилии. Когда мы вошли в воздушное пространство Риги, получили информацию, что аэродром закрывается из-за неопознанного летательного объекта. В нашей геополитической ситуации это не что-то совершенно неслыханное".
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Тогда самолет направился в аэропорт Таллина, где пополнил запасы топлива. Экипаж дождался открытия Рижского аэропорта и проверки воздушного пространства, после которой все ограничения были сняты. Только тогда пассажиров удалось безопасно доставить домой, в Ригу.
"Человеку, который не летает каждый день, такие действия - например, очень сильная турбулентность или случаи, когда приходится внезапно садиться в другом аэропорту, - кажутся чем-то совершенно безумным и шокирующим. Но мы отрабатываем все эти ситуации".
Ежедневная подготовка к полетам имеет огромное значение. Перед вылетом проверяются данные самолета, например исправность всех его систем и работа каждой индикаторной лампочки. Также необходимо выяснить, не закрыта ли какая-либо рулежная дорожка в аэропорту вылета, из-за чего самолету, возможно, придется двигаться по нестандартным маршрутам.
Кроме того, в воздушном пространстве могут действовать ограничения, связанные с геополитической ситуацией. Например, самолету может быть запрещено пересекать определенную зону, где проходят военные учения или происходят другие события. Все это учитывается при планировании безопасного полета.
Иногда безопаснее подождать, пока рассеется туман
Перед каждым полетом рассматриваются все потенциальные факторы, которые могут повлиять на рейс и его безопасность. "После этого мы принимаем решение, как и стоит ли вообще лететь. Никто не говорил, что мы обязательно должны подниматься в воздух и подвергать себя такой ситуации", - рассказал Марис.
Иногда безопаснее провести лишний час в Рижском аэропорту и вылететь только после того, как в пункте назначения рассеется туман, который может помешать посадке. При этом пассажиры могут даже не узнать о плохих погодных условиях в аэропорту прибытия.
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Марис отметил, что в подготовке к полету участвуют не только пилоты, но и множество других сотрудников на земле. "Самое позднее мы приходим на работу за один час и десять минут до запланированного времени вылета, но, конечно, начинаем настраиваться на работу заранее. Например, если это утренний рейс, я просыпаюсь пораньше, изучаю планы и намечаю возможные ограничения, которые уже вижу. Затем отправляюсь на работу, и мы вместе обсуждаем факторы, которые могут стать ограничениями для аэродрома, пункта назначения, самолета или всех этих этапов".
В симуляторе отрабатывают все возможные сценарии
Подготовка к полету требует определенного времени, рассказал второй пилот. Он признал, что именно этот процесс требует наибольших умственных усилий.
Находясь в воздухе, нужно действовать примерно как в шахматах и продумывать на два, три, четыре, а иногда и на пять шагов вперед. Необходимо заранее оценивать, что можно и нужно сделать уже сейчас, чтобы впоследствии не оказаться в сложной ситуации. Однако сам полет требует меньше умственных усилий, чем подготовительный процесс.
Разумеется, если во время полета возникает сложная ситуация, сотрудники готовы действовать. "Каждый из нас, пилотов, как минимум дважды в год проводит в симуляторе не менее двух дней. Мы проходим все системы самолета, все погодные условия - дождь, туман, ветер, - а также все ограничения воздушного судна. Отрабатываем, что будем делать, если вдруг какая-то система перестанет работать. Все сценарии мы проигрываем многократно".
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Марис и его коллеги сталкивались с различными необычными ситуациями и в связи с геополитической обстановкой и ограничениями. Например, на полеты влияют военные учения, которые приходится облетать, либо действовать непривычным образом.
Управляет самолетом без штурвала
Подготовка к полетам настолько объемна, что само управление самолетом в воздухе порой может показаться сравнительно простой задачей.
Кроме того, у самолета Airbus, на котором летает Марис, нет штурвала. Вместо него имеется лишь небольшой рычаг, с помощью которого можно управлять самолетом вправо или влево, вверх или вниз. Также есть педали, позволяющие изменять направление движения самолета в другой плоскости.
"Поэтому непосредственно полет - лишь очень небольшая часть всей работы".
Более того, самолет способен следовать указаниям системы управления и самостоятельно безопасно приземляться. Разумеется, перед этим необходимо настроить все системы воздушного судна соответствующим образом и тщательно контролировать весь процесс.
"Но это не повседневная ситуация. Скорее, речь идет о случаях, когда видимость крайне ограничена и самолет должен помогать нам вплоть до последнего момента, чтобы мы смогли увидеть взлетно-посадочную полосу", - пояснил второй пилот авиакомпании.