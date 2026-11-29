Марис отметил, что в подготовке к полету участвуют не только пилоты, но и множество других сотрудников на земле. "Самое позднее мы приходим на работу за один час и десять минут до запланированного времени вылета, но, конечно, начинаем настраиваться на работу заранее. Например, если это утренний рейс, я просыпаюсь пораньше, изучаю планы и намечаю возможные ограничения, которые уже вижу. Затем отправляюсь на работу, и мы вместе обсуждаем факторы, которые могут стать ограничениями для аэродрома, пункта назначения, самолета или всех этих этапов".