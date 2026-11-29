Алина в последний раз видела своего сына Артема, когда ему было всего три с половиной года. В то время мальчик находился вместе с бабушкой в Бердянске Запорожской области. После того как российские войска оккупировали город, мальчик и его бабушка уже не могли оттуда выехать. Тем временем Алина находилась на подконтрольной Украине территории. "Сегодня, после долгих лет разлуки, мать и сын наконец снова вместе", - написала украинская журналистка и телеведущая Эльвина Сейтбуллаева.