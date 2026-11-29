Украинский мальчик спустя годы разлуки вернулся домой и обнял маму. ВИДЕО
Восьмилетний Артем наконец встретился с мамой, которую не видел с трех с половиной лет. После оккупации Бердянска мальчик оказался отрезан от родных. Вместе с ним 27 ноября в Украину вернулись еще восемь детей.
Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Артему было всего три с половиной года. Война на несколько лет разлучила его с мамой, но теперь восьмилетний мальчик наконец снова оказался в ее объятиях.
Алина в последний раз видела своего сына Артема, когда ему было всего три с половиной года. В то время мальчик находился вместе с бабушкой в Бердянске Запорожской области. После того как российские войска оккупировали город, мальчик и его бабушка уже не могли оттуда выехать. Тем временем Алина находилась на подконтрольной Украине территории. "Сегодня, после долгих лет разлуки, мать и сын наконец снова вместе", - написала украинская журналистка и телеведущая Эльвина Сейтбуллаева.
В пятницу Алина впервые за несколько лет смогла обнять сына, которому теперь уже восемь лет. Вместе с ним к своим семьям вернулись и другие украинские дети, которых война, развязанная Россией, разлучила с близкими.
С начала полномасштабного российского вторжения из оккупированных территорий удалось вернуть 2875 детей.
Всего 27 ноября Украине удалось вернуть из России и временно оккупированных украинских территорий девять детей, а также 29-летнего подопечного детского учреждения "Алешка". Самому младшему из возвращенных детей восемь лет, а более половины из них - сироты.
Как сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, переговоры о возвращении одного из детей продолжались целый год. В операции участвовали офис омбудсмена, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки. Вернуть детей удалось при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.
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По информации Службы безопасности Украины, это была уже седьмая операция по возвращению украинских детей, в которой участвовала Мелания Трамп. Всего при ее содействии в Украину удалось вернуть 39 детей и одного совершеннолетнего подопечного учреждения.