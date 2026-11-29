Впрочем, получить желанные носки удалось не всем. Одна из пользователей соцсети выразила разочарование: она заказала два специальных набора через сервис доставки еды Wolt, но ни в одном из них носков не оказалось. Женщина также предложила убрать специальное предложение из приложения, если коллекционные носки уже закончились.