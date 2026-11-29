В Латвии взрослые охотятся за праздничными наборами McDonald's - что в них такого?
McDonald's выпустил праздничные наборы по мотивам фильма "Один дома", и в Латвии они вызвали настоящий ажиотаж. Судя по публикациям в соцсетях, больше всего новинке радуются вовсе не дети.
Кажется, ожидание Рождества невозможно представить без любимых многими фильмов "Один дома". Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's увидела в этом отличную маркетинговую возможность и начала предлагать специальные праздничные наборы. Новинка вызвала восторг и в Латвии.
В преддверии Рождества McDonald's удалось пробудить детские воспоминания у многих взрослых. В социальной сети Threads жители Латвии с восторгом делятся фотографиями специальных наборов, посвященных легендарному рождественскому фильму "Один дома" (Home Alone).
Праздничное меню подают в коробке, напоминающей дом семьи Маккалистеров из фильма. Однако наибольший интерес покупателей вызывают коллекционные носки, входящие в набор. На них изображены мотивы любимой киноленты, в том числе культовая гримаса Кевина.
На этот раз, похоже, сюрпризу больше радуются взрослые, а не дети. "Наконец-то и у взрослых есть свой Happy Meal", - пишет одна из пользовательниц Threads. По ее наблюдениям, специальные наборы в ресторане покупали люди примерно 40 лет.
Другая пользовательница признается, что сама радуется приобретенному набору даже больше, чем ее дочь.
Впрочем, получить желанные носки удалось не всем. Одна из пользователей соцсети выразила разочарование: она заказала два специальных набора через сервис доставки еды Wolt, но ни в одном из них носков не оказалось. Женщина также предложила убрать специальное предложение из приложения, если коллекционные носки уже закончились.