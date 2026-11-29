Для повышения зарплаты президента необходимо одобрение Конгресса. Однако законодатели не могут менять размер его вознаграждения в середине президентского срока. Такое ограничение установлено разделом 1 статьи II Конституции США. Кроме того, эта норма запрещает президенту в течение соответствующего периода получать какое-либо другое вознаграждение от федерального правительства США или правительства любого из штатов. При этом решение президента пожертвовать свою зарплату не меняет установленный законом размер его вознаграждения.