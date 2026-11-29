Сколько зарабатывает президент США: сравнение с зарплатой президента Латвии
Зарплата президента США составляет 400 000 долларов в год, но это далеко не все: ему положены отдельные выплаты на представительские расходы, поездки, транспорт и медицинское обслуживание. А бывшие президенты получают пожизненную охрану и пенсию.
Издание HowStuffWorks отмечает, что президентская зарплата считается налогооблагаемым доходом, поэтому с нее взимается федеральный подоходный налог.
Для повышения зарплаты президента необходимо одобрение Конгресса. Однако законодатели не могут менять размер его вознаграждения в середине президентского срока. Такое ограничение установлено разделом 1 статьи II Конституции США. Кроме того, эта норма запрещает президенту в течение соответствующего периода получать какое-либо другое вознаграждение от федерального правительства США или правительства любого из штатов. При этом решение президента пожертвовать свою зарплату не меняет установленный законом размер его вознаграждения.
Зарплата вице-президента США регулируется отдельными правилами. В 2026 году официально установленный размер его годового вознаграждения составляет 292 300 долларов. Однако из-за заморозки зарплат членов Конгресса фактически выплачиваемая сумма по-прежнему составляет 235 100 долларов.
Для сравнения: базовая годовая зарплата президента Латвии составляет около 104 тысяч евро, или 8659 евро брутто в месяц.
Привилегии и льготы президента
Помимо зарплаты, президенту выделяется 50 000 долларов в виде представительского и расходного пособия. Эти средства предназначены для покрытия расходов, связанных с исполнением официальных обязанностей. Пособие не включается в валовой доход, однако неиспользованные средства возвращаются в казначейство США. Федеральное законодательство также разрешает президенту пользоваться мебелью и другими предметами интерьера, принадлежащими государству и находящимися в резиденции Белого дома.
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Федеральный закон позволяет Конгрессу выделять до 100 000 долларов в год на покрытие расходов президента на поездки. В бюджете Белого дома на 2026 финансовый год Конгресс предусмотрел этот лимит, а также установил, что расходы администрации президента на официальные приемы и представительские мероприятия не должны превышать 19 000 долларов.
Сотрудники Белого дома и военнослужащие также обеспечивают президента транспортом и медицинским обслуживанием.
Пенсии президентов
Закон о бывших президентах, принятый в 1958 году, установил право на федеральную пенсию для президентов, срок полномочий которых завершился.
Размер президентской пенсии равен базовой годовой зарплате руководителя исполнительного департамента, то есть соответствует зарплате министра кабинета. Бывшим президентам также положены выплаты на утвержденные расходы по оплате труда сотрудников и содержанию офиса после окончания президентства.
Секретная служба США обеспечивает охрану президента на основании отдельного законодательного полномочия. Эта защита предоставляется как действующим президентам, так и может продолжаться на протяжении всей жизни бывших глав государства.
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Бывший президент Латвии получает пенсию в размере 7360 евро брутто в месяц.