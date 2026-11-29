Всего 5 специалистов на всю страну: в Латвии некому реставрировать исторические памятники
В Латвии всего пять сертифицированных реставраторов камня. Из-за нехватки специалистов восстановление исторических памятников затягивается: даже при наличии денег заказчикам приходится ждать своей очереди.
Сохранение исторических памятников в Латвии зависит не только от финансирования. Одна из серьезнейших проблем - катастрофическая нехватка квалифицированных реставраторов. Например, на всю страну приходится всего пять сертифицированных специалистов по реставрации камня. Об этом в эфире программы "Uz līnijas" на TV24 рассказала директор Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня.
По ее словам, нехватка специалистов - проблема, которая становится очевидной лишь тогда, когда непосредственно сталкиваешься с реставрационными работами. "Одна из проблем, конечно, - финансирование. Но вторая по значимости, возможно, не такая заметная до тех пор, пока сам не попадешь в сферу реставрации, - катастрофическая нехватка реставраторов в Латвии. Это вопрос, который необходимо решать на государственном уровне, в том числе пересматривая образовательную политику", - отметила Страутиня.
Особенно сложная ситуация сложилась в области реставрации камня - одной из основных специализаций агентства. По всей Латвии работают всего пять сертифицированных специалистов этого профиля. Один из них трудится в агентстве на постоянной основе, еще трое привлекаются в качестве внешних подрядчиков.
Однако эти реставраторы сотрудничают не только с Рижским агентством памятников, но и с другими организациями. Поэтому, когда специалисты заняты на других объектах, агентству приходится ждать своей очереди. "Мы не единственные, кто занимается реставрацией камня в Латвии. Если специалисты заняты, нам приходится ждать, пока они смогут взяться за наши работы. Ведь они выполняют заказы не только для нас", - объяснила директор агентства.
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По мнению Страутини, для решения проблемы необходимо активнее привлекать молодых людей в эту профессию и популяризировать реставрацию камня. Одна из причин нехватки кадров заключается в том, что такая работа требует значительных физических усилий. Поэтому молодые люди реже выбирают эту специализацию, отдавая предпочтение другим направлениям реставрации.
При этом сама Страутиня считает, что профессия заслуживает гораздо большего внимания. Несмотря на физическую сложность, она приносит большое профессиональное удовлетворение, ведь благодаря работе реставраторов удается сохранить историческое наследие Латвии для будущих поколений.
"Я считаю, что это очень красивое дело, которое приносит удовлетворение. Но обычно эту специализацию выбирают реже, чем другие направления реставрации", - подчеркнула она.