Однако эти реставраторы сотрудничают не только с Рижским агентством памятников, но и с другими организациями. Поэтому, когда специалисты заняты на других объектах, агентству приходится ждать своей очереди. "Мы не единственные, кто занимается реставрацией камня в Латвии. Если специалисты заняты, нам приходится ждать, пока они смогут взяться за наши работы. Ведь они выполняют заказы не только для нас", - объяснила директор агентства.